Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama
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''Gündemimiz Sırrı Bey'in Sağlığı''

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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hastanede tedavisi sürüyor. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Haberler.com'a yaptığı açıklamada Önder'in sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti. Temelli, barış süreci ve ertelenen İmralı görüşmesine de değindi.

Dem Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu.

Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili süreç devam ederken, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli Haberler.com'a konuştu. Önder'in sağlık durumunun ciddiyetle takip edildiğini belirten Temelli, hastanede yoğun bir ziyaretçi trafiği yaşandığını vurguladı.

"BURADA YOĞUN BİR İLGİ VAR"

Temelli, "Çok yoğun bir ilgi var. İnsanlar tüm samimiyetleri ve iyi duygularıyla buraya geliyorlar. Neredeyse tüm partiler buraya geldi, gelemeyenler de aradı. Türkiye'nin dört bir yanından halkımız, Sırrı Başkan'dan iyi bir haber alabilmek için burada. Doktorlarımız inanılmaz bir titizlik ve özenle çalışıyorlar, sağ olsunlar. İlk dakikadan itibaren gerçekleştirdikleri müdahaleler kelimenin tam anlamıyla takdire şayan. Bu da tabii ki umutlarımızı büyütüyor. İnanıyorum ki her geçen gün daha da iyi olacak," ifadelerini kullandı.

İMRALI HEYETİ İLE ADALET BAKANLIĞI YETKİLİLERİNİN GÖRÜŞMESİ ERTELENDİ

Temelli, Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığı nedeniyle bugün yapılması planlanan İmralı heyeti ile Adalet Bakanlığı yetkilileri arasındaki toplantının da ertelendiğini belirtti. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Temelli, Önder'in barış sürecindeki rolüne de dikkat çekti.

"BARIŞ MÜCADELESİNİN ÖNEMLİ BİR İSMİ"

"Sırrı Süreyya Önder, bütün yaşamını barışa adamış bir insan. Barış mücadelesinin çok önemli bir ismiydi. Biz DEM Parti olarak bu mücadeleyi sürdüregeldik, sürdüreceğiz de. Ama şu anda önceliğimiz Sırrı Bey'in sağlığı. İyileşmesine odaklandık" dedi.

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''Gündemimiz Sırrı Bey'in Sağlığı''
Haberler.com / Muhammed Fatih İnce - Politika
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