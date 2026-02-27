Haberler

Güncel fotoğrafı paylaşıldı: İşte Abdullah Öcalan'ın son hali
Güncelleme:
DEM Parti, Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat 2025 tarihli 'Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nın birinci yıl dönümünde ikinci mesajını okuyor. Vereceği mesajlar merak konusu olan Öcalan'ın son haline ilişkin fotoğraf karesi de paylaşıldı.

  • Abdullah Öcalan'ın son haline ilişkin bir fotoğraf karesi paylaşıldı.
  • Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yönelik silah bırakma ve kendini feshetme çağrısının birinci yıldönümü vesilesiyle Ankara'da bir basın toplantısı düzenleniyor.
  • DEM Parti Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Yılmaz Güney sahnesindeki programda sürece ilişkin bir açılış konuşması yaptı.

Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yönelik silah bırakma ve kendini feshetme çağrısının birinci yıldönümü vesilesiyle Ankara'da bir basın toplantısı düzenleniyor. Öcalan'ın yeni mesajı okunuyor.

Yılmaz Güney sahnesindeki programda DEM Parti Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan sürece ilişkin bir açılış konuşması yaparken, Abdullah Öcalan'ın son haline ilişkin fotoğraf karesi paylaşıldı.

Hatimoğulları ve Bakırhan'ın konuşmalarının ardından, İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan Öcalan'ın mesajını okumaya başladı.

İşte Öcalan'ın son hali:

