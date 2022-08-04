Gülüç'te 8. Sünnet şöleni yapılacak - Haberler

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Gülüç'te 8. Sünnet şöleni yapılacak

Gülüç'te 8. Sünnet şöleni yapılacak

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen Gülüç Sünnet Şöleni'nin 8'ncisi 13 Ağustos'ta yapılacak.

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen Gülüç Sünnet Şöleni'nin 8'ncisi 13 Ağustos'ta yapılacak.

Gülüç Belediyesi tarafından organize edilen 8'nci Gülüç Sünnet Şöleni, 13 Ağustos Cumartesi günü saat 11.00-15.00 saatleri arasında Gülüç Belediyesi Sosyal tesislerinde gerçekleştirilecek. Şölen için yapılan bütün hazırlıklar tamamlanırken, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, tüm vatandaşları davet etti. Başkan Demirtaş yaptığı açıklamada, "Gülüç Belediyesi olarak sosyal belediyecilik projelerimizden bir tanesi de Sünnet şölenimiz. Bu yıl 8.'sini gerçekleştireceğiz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için sünnet şölenimizde sürpriz eğlenceler ve animasyon gösterileriyle başlayacak. Ardından Kur'an-ı Kerim okutulacaktır. Evlatlarımızın erkekliğe ilk adımı atacağı ve onlar için çok önemli olan bu günü en iyi şekilde yaşatmayı ve hayatları boyunca unutmayacakları bir gün olmasını sağlayacağız. Çocuklarımızın mutluluğu bizler için her şeyden önce geliyor. Bir aile kendi çocuğu için nasıl bir sünnet töreni yaparsa bizler de eksiksiz bir şekilde bu yavrularımız için unutulmaz bir şölen tertip ediyoruz. Yaptığımız bütün hizmetler çocuklarımızın geleceği içindir. Ailelerimizin en mutlu anlarını yaşayacağı bu güzel şölende tüm vatandaşlarımızı aramızda görmekten mutluluk duyacağız" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Politika

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