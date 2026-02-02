Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten Türk bayrağını indiren şahısla ilgili bomba iddia: Hemşire demiş ki...

Haberler

Güncelleme:
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Nusaybin'de Türk bayrağını indiren Diyar Koç'un, Ankara'da hastaneden cezaevine sevki sırasında bir hemşire tarafından tehdit edildiğini iddia etti.

  • DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Nusaybin'de Türk bayrağını indirdiği iddia edilen şahsın Ankara'daki Etlik Şehir Hastanesi'nden Sincan Cezaevi'ne sevki sırasında bir hemşire tarafından tehdit edildiğini öne sürdü.
  • Gülistan Kılıç Koçyiğit, şahsın Türk bayrağını indirdiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve soruşturma dosyasında böyle bir eylemin bulunmadığını iddia etti.

Dem Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Nusaybin'de bağımsızlığımızın sembolü bayrağımızı indiren şahsın bir hemşire tarafından tehdit edildiğini öne sürdü.

"BUNU BANA TESLİM EDİN, GEREKENİ YAPARIM"

Şahsın Ankara'daki Etlik Şehir Hastanesi'nden Sincan Cezaevi'ne sevki sırasında bir hemşire tarafından tehdit edildiğini öne süren Koçyiğit, "Ne demiş bu ırkçı, faşist, Kürt düşmanı hemşire? 'Bunu bana teslim edin gidin, gerekeni yaparım. Biz bunları sarı torbalarla teslim alıyorduk. Doğuda da görev yaptım. Eşim polis.' Evet, hiçbir suçu olmayan, hiçbir günahı olmayan, masum bir genç darp edildi. Ölümle burun buruna getirildi. Yetmedi ona refakat etmesi gereken hemşire tarafından da tehdit edildi" ifadelerine yer verdi.

BAYRAK İNDİRDİĞİ İDDİALARINI YALANLADI

Sözlerinin devamında şahsın Türk bayrağını indirdiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını iddia eden Koçyiğit, "Diyar Koç'un iddia edildiği gibi bir eylemi de yoktur. Hani çok sosyal medyada dolaşılıyor ya, bayrak indirdi falan. Böyle bir şey yok. Soruşturma dosyasında da yok. Bakanlık da böyle bir şey yok diyor. Ancak buna rağmen hedef gösteriliyor ve şu anda hali hazırda cezaevinde de yaşam hakkı tehdit altındadır. Buradan bütün yetkililere bu konuda da çağrı yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haberler.com / Politika
