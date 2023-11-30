Güder, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre'yi ağırladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Zorlu Töre Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i makamında ziyaret etti. Başkan Güder, "Türkiye Cumhuriyeti olarak Kıbrıs'a gerekli ihtimamı, hassasiyeti gösteriyoruz. Bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Turgut Özal Üniversitesi akademik yılı açılış programı kapsamında Malatya'ya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre Zorlu Töre Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i makamında ziyaret etti. Başkan Güder ile Meclis Başkanı Töre arasında Kıbrıs'ın önemi ve deprem sonrasında yapılan çalışmalar üzerine sohbet gerçekleşti. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kıbrıs'ın stratejik konumda olduğunu ifade ederek, "Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanımız Zorlu Töre'yi Malatya'mızda Battalgazi'mizde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kıbrıs bizim için çok önemli. Yavru ve ana vatan birbirinden ayrılmaz. Özellikle dünya stratejisinde Akdeniz, birkaç yıldır daha anlam ve önem ifade ediyor. Trilyonlarca metreküp hidrokarbonun olması nedeniyle o bölge tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Tabii Türkiye'nin de Akdeniz'de Kıbrıs üzerinde söz sahibi olması elinde bir güvence. Kıbrıs üzerinden Libya ile kıta sahanlığı oluşturulması Akdeniz'i Türk Gölü haline getirmiş oldu. Türkiye Cumhuriyeti olarak Kıbrıs'a gerekli ihtimamı, hassasiyeti gösteriyoruz. Bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türkler'indir ve Türkler'in olmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

"Malatya'mızın Türk tarihindeki yeri çok farklıdır"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, "6 Şubat'ta hayatını kaybeden bütün deprem şehitlerine rahmet diliyorum. Hayatta kalanlara da Allah'tan sabır diliyorum. Malatya önemli bir tarihi şehrimizdir. Buradan birçok devleti yöneten serdarlar çıkmıştır. Önemli fikirler, düşünceler, idealler Malatya şehrinden çıkmıştır. Dolayısıyla Malatya'mızın Türk tarihindeki yeri çok farklıdır. Sizleri ziyaret ettiğim için mutluyum. Buradaki tarihi de geçmişi de öğreniyoruz. Buradaki son durumu öğrendik. Depremle ilgili son gelişmeleri öğrendik. Özellikle inşaat yapılarına çok dikkat etmemiz gerekir. Kıbrıs meselesi bizim milli davamızdır. Türk milletiyle müşterek davamızdır. Bu milli dava tarihin derinliklerinden gelmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ne, anavatan Türkiye'ye dört elle sarılmamız lazım. Sizlere bizleri ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA