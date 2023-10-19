Güder, kalıcı konutlara taşınan ev sahiplerine misafir oldu

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in girişimleri sonucunda Elazığ depreminin ardından riskli alan ilan edilen Şehit Fevzi Mahallesi'nde kentsel dönüşüm alanında inşa edilen ve tamamlanan 679 kalıcı konutun anahtar teslimleri sonrasında vatandaşlar yeni evlerine yerleşti. Yeni yuvalarına taşınan ev sahiplerinin ilk misafiri de Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder oldu.

24 Ocak 2020 Elazığ depreminin ardından Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in yoğun gayretleri ve girişimleriyle riskli alan ilan edilen Şehit Fevzi Mahallesi'nde bulunan 110 dönümlük alanda kentsel dönüşüm çalışması başlatılmıştı. TOKİ tarafından gerçekleştirilen kentsel dönüşüm kapsamında planlanan 679 konut, 18 dükkan, çekilen kuralar sonrasında hak sahiplerine teslim edildi. Yeni, sağlık ve depreme dayanıklı evlerine yerleşen ev sahiplerinin ilk misafiri de Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder oldu. Ev sahiplerinin çay ikramına katılan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, kentsel dönüşümün bir zorunluluk olduğunu, Şehit Fevzi Mahallesinin dönüşümlere örnek bir model olduğunu söyledi.

"İlk etapta dönüşüme yanaşmayan ev sahipleri şimdi iyi ki yaptınız diyorlar"

Başkan Güder, "Şehit Fevzi mahallemizde yapılan konutlarda ikamet eden, anahtarlarını alıp evlerine yerleşen vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Gerçekten evlere baktığımızda ferah yaşanabilir yaşam standartlarının yüksek olduğu konutlar yapıldı. En başta insanlar kentsel dönüşümün ve bu evlerin yapılmasına yanaşmıyorlardı. Bugün evlerine taşındıklarında kendilerinin de buna inanmadıklarını kendileri için bir hayal olduğunu ifade ediyorlardı. Yerel yöneticilerin, hükümetlerin görevi özellikle bulunmuş olduğunuz yerdeki insanların yaşam standartlarını yükseltmek. Buradaki önceliğimiz kerpiçten derme çatma evlerdi. İyi ki biz 6 Şubat depreminden önce yıkmışız. Belki de buradaki birçok insanımızın canına mal olacaktı. Ama yapmış olduğumuz bu çalışmalar neticesinde 679 konutumuz burada var. Peyderpey vatandaşlarımız buraya taşındı" dedi.

"Yeni Dönemde Kentsel Dönüşüme Devam Edeceğiz"

Amaçlarının eski yapıların olduğu yerlerde kentsel dönüşümü hızlı bir şekilde başlatmak olduğunu ifade eden Başkan Güder, "Artık insanlarımız kentsel dönüşüm için bize müracaat etmeye başladılar. Nasip olursa önümüzdeki dönem tek parolamız var; kentsel dönüşüm ve gençlik. Özellikle belediye olarak gençliğimiz için neler yapabiliriz, buna yoğunlaşacağız. Altyapılarımızı, bütçelerimizi oluşturduk. En az 10-20 mahallede kentsel dönüşümü başlatıp vatandaşımızın bu ihtiyacını karşılayacağız. Önümüzdeki günlerde iki yerde yaklaşık 400 sosyal konutun temellerini atacağız. Birinci yer Şehit Fevzi'nin devamı, ikinci yer ise İnderesi'ndedir. Biz belediye olarak üstümüze düşeni yapacağız" ifadelerine yer verdi.

"Başkanımızdan Allah razı olsun"

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in misafir eden ev sahibi Tahsin Demez de, "Buranın yapımında emeği geçen herkesten özellikle başkanımızdan Allah razı olsun. İnan ki evlerimiz harabe içerisindeydi. Bu depremde yaşamış olsaydık o evlerde harapta geçirirdik. Çok şükür Osman Başkanımız elini taşın altına koydu. Tabii her şeyin muhalefeti vardır ama başkanımız direndi yaptı. Şu anda da evimize yerleştik tertemiz çok şükür. Kendisinden Allah razı olsun duacıyız. Çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - MALATYA