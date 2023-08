Güder, " Her zaman birinci önceliğimiz eğitim olmuştur"

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder geçtiğimiz günlerde İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Behçet Bakır'ı makamında ziyaret etti. Güder, "Battalgazi Belediyesi olarak bizim birinci önceliğimiz eğitim olmuştur ve bundan sonra da eğitime öncelik vereceğiz" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Behçet Bakır'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. AK Parti İlçe Başkanı Basri Kahveci ve meclis üyeleriyle Behçet Bakır'ı makamında ziyaret eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Müdürümüz uzun süredir Malatya'ya hizmet eden bir kardeşimiz. Malatya'mıza çok önemli hizmetleri oldu. Herkesin de malumu üzere eğitim konusunu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan çok ama çok önemsiyor. En büyük bütçe eğitime ayrılıyor. Battalgazi Belediyesi olarak bizlerde eğitimin aksamaması için elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız. Şu konunun bilinmesinde fayda var; Battalgazi Belediyesi olarak bizim her zaman birinci önceliğimiz eğitim olmuştur ve bundan sonraki süreçte de önceliğimiz eğitim olacaktır. Müdürümüzün bilgi, birikim ve tecrübesiyle bu zorlu süreci birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız. Behçet Bakır kardeşimize görevinde başarılar diliyorum" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır da, "Bizleri ziyarete gelen kıymetli Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci'ye ve beraberindeki heyete bu nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Bu ziyaret bizleri çok onurlandırdı. Okullarımızı 11 Eylül itibarıyla açacağız. Planlarımızı yaptık. Yıkılması gereken okullarımızın öğrencilerini, hangi lokasyonlarda ve okullarda eğitim öğretime alacağımızın planını yaptık. Bu süreci de paydaşlarımız ile paylaşacağız. Zorlu bir süreç ama şehrimin, öğrencilerimin ve öğretmenlerimin gözlerimize baktığında umudu görmesi gerekiyor. Bu şehirde yaşayan her rengin, her paydaşın ve her unsurun desteğine çok ciddi manada ihtiyacımız var. Bu enerji ile bu işi başaracağız. Göreve başladığım ilk günden itibaren bizlere desteklerini ifade eden Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e bu anlamda canı gönülden şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA