Grönland'dan ABD'nin ülkeye muhtemel müdahalesi iddialarına tepki

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği askeri saldırının ardından Grönland'a da benzer bir müdahalenin gerçekleştirilebileceğine yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı. Nielsen, dün gerçekleştirdiği basın toplantısında ülke içinde ve uluslararası toplumda Venezuela- Grönland kıyaslamasının giderek arttığına dikkat çekerek, "Öncelikle bu ülkeye yönelik askeri operasyonlara ilişkin spekülasyonda bulunmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Grönland, Venezuela ile kıyaslanamaz. Bizim ülkemiz uzun yıllardır demokratik bir ülke olmuştur" ifadelerini kullandı.

Nielsen, ABD'nin Grönland'a bir askeri müdahale gerçekleştirebileceğine ilişkin ülke kamuoyunda giderek artan endişeleri yatıştırmaya çalışarak, Grönland'ın ABD tarafından ilhak edilmesi gibi bir tehdidin söz konusu olmadığını açıkladı. Nielsen, "Ülkemizin bir gecede ele geçirilebileceğini düşündüğümüz bir noktada değiliz" vurgusunu yaptı.

Nielsen, ABD ile Grönland arasındaki diplomatik ilişkilerin geçmişte iyi olduğunun altını çizerek, mevcut ilişkilerin yeniden bu hale getirilmesi yönündeki isteklerini belirtti. Grönland Başbakanı, "ABD ile aramızda geçmişte var olan iş birliğini yeniden kurmak istiyoruz. Washington yönetimi ile doğrudan bir bağlantı kurmaya çalışıyoruz" dedi.

Ayrıca hem ülke içinde hem de uluslararası toplumda birlik çağrısında bulunan Nielsen, ülkesinin NATO ve diğer müttefik ülkeler ile diyaloğunun güçlendirilmesine yönelik çalışmaları vurgulayarak, "Grönland iş birliğine açıktır" ifadelerini kullandı.

Frederiksen: "ABD başka bir NATO ülkesine saldırırsa her şey durur"

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen yaptığı açıklamada, Trump'ın Grönland'ı ele geçirme konusunda ciddi olduğunu düşündüğünü ve hem Danimarka hem de Grönland'ın bunu açıkça reddettiğini söyleyerek, "Maalesef, ABD Başkanı'nın Grönland'ı istediğini söylediğinde ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum. Danimarka'nın tutumunu çok net bir şekilde ortaya koydum ve Grönland da defalarca ABD'nin bir parçası olmak istemediğini söyledi. ABD başka bir NATO ülkesine saldırırsa her şey durur" demişti.

Trump, tepki çeken Grönland açıklamalarını tekrar etmişti

ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına verdiği bir röportajda Grönland'ın kendileri için stratejik olarak çok önemli olduğunu belirterek, adanın ABD'nin bir parçası olması gerektiği yönündeki tepki çeken açıklamalarını tekrar etmişti. "Grönland'a kesinlikle ihtiyacımız var. Savunmamız için Grönland'a ihtiyacımız var" diyen Trump, Danimarka Krallığı'na bağlı olan adanın "Rus ve Çin gemileriyle çevrili olduğunu" iddia etmişti. - NUUK