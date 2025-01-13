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Gözaltındaki Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan ilk görüntü

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'İhaleye fesat karıştırma' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan ilk fotoğraf geldi. Balıkesir'in Edremit ilçesinde gözaltına alınan Akpolat, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolüne getirilişi sorulara yanıt veren Akpolat, babasının rahatsızlığı nedeniyle Edremit'te bulunduğunu söyledi.

İstanbul'da bazı belediyelerde, belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesi iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, "Aziz İhsan Aktaş" liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütü üyelerinin de bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

RIZA AKPOLAT'TAN İLK GÖRÜNTÜ GELDİ

Gözaltına alınanlar arasında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da yer aldı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde gözaltına alınan Akpolat sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Gözaltındaki Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan ilk fotoğraf

"NEDEN YAZLIKTAYDI" SORUSU DA YANIT BULDU

Sağlık kontrolüne getirilişi sırasında basın mensuplarının sorularına yanıt veren Akpolat, "Avukatlarım gerekli açıklamayı yapacaklar. Ne olduğunu bilmiyoruz, bize de açıklama yapılmadı. Sabah saatlerinde gözaltına alındık." dedi. Akpolat, "Tatilde miydiniz" sorusuna ise, "Babamın rahatsızlığı nedeniyle Edremit'teydim" yanıtını verdi.

Gözaltındaki Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan ilk görüntü
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - Politika
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıHasan Turk:

İyi guzel lakin ayni seyleri akpli belediyeler defalarca yapti neden sorusturma acilmadi.

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıÇetin Sabuncuoğlu:

Allah bunu görüyor.. yenilgiyi kabul edemediniz şimdi teker teker insanları alaşağı etmek istiyorsunuz tam da size göre bir davranış tutum

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Haber YorumlarıJokerAllame:

alamadıkları yerleri böyle almaya çalışıyorlar tekrardan:)

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Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıMahmut ilya:

HESAP ZAMANI

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Haber Yorumlarıokan:

adaletin terazisi herkese eşit olmalı, evet yaptıysa cezasını çeksin, ama nedense hiç iktidar partisinden belediye araştırması hiç yok. hepsi sütten çıkmış ak kaşıkmı???

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