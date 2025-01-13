Gözaltındaki Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan ilk görüntü
'İhaleye fesat karıştırma' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan ilk fotoğraf geldi. Balıkesir'in Edremit ilçesinde gözaltına alınan Akpolat, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolüne getirilişi sorulara yanıt veren Akpolat, babasının rahatsızlığı nedeniyle Edremit'te bulunduğunu söyledi.
İstanbul'da bazı belediyelerde, belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesi iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, "Aziz İhsan Aktaş" liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütü üyelerinin de bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
RIZA AKPOLAT'TAN İLK GÖRÜNTÜ GELDİ
Gözaltına alınanlar arasında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da yer aldı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde gözaltına alınan Akpolat sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.
"NEDEN YAZLIKTAYDI" SORUSU DA YANIT BULDU
Sağlık kontrolüne getirilişi sırasında basın mensuplarının sorularına yanıt veren Akpolat, "Avukatlarım gerekli açıklamayı yapacaklar. Ne olduğunu bilmiyoruz, bize de açıklama yapılmadı. Sabah saatlerinde gözaltına alındık." dedi. Akpolat, "Tatilde miydiniz" sorusuna ise, "Babamın rahatsızlığı nedeniyle Edremit'teydim" yanıtını verdi.