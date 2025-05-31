İBB'ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları

İBB'ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" ve "rüşvet" soruşturmasında beşinci dalga operasyonu başlatıldı. 4 ayrı soruşturmada kapsamında aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da olduğu çok sayıda isim gözaltına alındı. İşte 3 belediye başkanına yöneltilen suçlamalar...

İBB'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında bu sabah saatlerinde 5. dalga operasyonu başlatıldı. 4 farklı soruşturmada 7 ayrı suç iddiası ile 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İLK SORUŞTURMADA AYKUT ERDOĞDU GÖZALTINDA

İlk soruşturma kapsamında, İBB iştiraki İSTAÇ'ın yaptığı bir sözleşmeyle bağlantılı rüşvet iddiası nedeniyle eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ve eski Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik gözaltına alındı.

2. SORUŞTURMADA AVCILAR VE GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLININ ADI GEÇİYOR

İkinci soruşturma, Beşiktaş Belediyesi merkezli olarak yürütüldü. "Suç örgütü lideri" olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan Aziz İhsan Aktaş'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler üzerine genişletilen soruşturmada, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş ve Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka da dahil olmak üzere toplam 27 kişi gözaltına alındı.

3. SORUŞTURMA 2019 29 EKİM KUTLAMALARI KAPSAMINDA

Üçüncü soruşturma ise Beşiktaş Belediyesi'nin 2019 yılı 29 Ekim kutlamalarıyla ilgili doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar üzerindeki yolsuzluk iddialarını kapsıyor. Bu kapsamda, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, dönemin Beşiktaş Kültür Müdürü ve şimdiki Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mandacı ile Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir hakkında işlem yapıldı. Toplam 11 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.

4. SORUŞTURMADA HASAN AKGÜN'ÜN ADI GEÇİYOR

Son olarak Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada ise Belediye Başkanı Hasan Akgün ile Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı ve üç kamu görevlisi hakkında inşaat firmalarına baskı yoluyla çıkar sağladıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

KAMU ZARARA UĞRATILDI

Soruşturmalar kapsamında belediyelerde hak ediş ödemelerinin ve imar izinlerinin maddi menfaat karşılığı yapıldığı, seçim süreçlerinde bazı başkanların finansman temininde usulsüz yollar izlediği ve kamu kaynaklarının paravan şirketler aracılığıyla zarara uğratıldığı belirtildi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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