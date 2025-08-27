Tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'e bir soruşturma daha

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İnan Güney hakkında bir soruşturma daha başlatıldı.

TUTUKLANAN İNAN GÜNEY'E BİR SORUŞTURMA DAHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İnan Güney'in makam odasında yapılan aramada emniyet mensuplarına teslim edilen ve Beyoğlu Belediyesince yapılan eski tarihli birtakım ihalelere dair bilgilerin yer aldığı belgelere ilişkin ayrı bir soruşturma açıldığını duyurdu.

İnan Güney

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 45 şüpheli, 15 Ağustos'ta gözaltına adlındı.

19 Ağustos'ta İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Güney'in de aralarında bulunduğu 20'sinin tutuklanması talep edildi. Hakimlik, Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'in de aralarında bulunduğu 17 şüphelinin tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atmak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Güney, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.