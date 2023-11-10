Gömeç'te Atatürk'ün vefatının 85. yılı törenle anıldı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 85 yılında düzenlenen törenler ile anıldı.

Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 85. yılında Gömeç Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle anıldı. Törendi ilk olarak Gömeç Kaymakamı Mehmet Şirin Altay, Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam Atatürk Abidesine çelenk sundular. Daha sonra 09.05'de iki dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile tören sona erdi. Törene Kaymakam Mehmet Şirin Altay, Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himan, sivil ve askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR