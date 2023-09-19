Gölcük'te Gaziler Günü Töreni Düzenlendi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Anıtpark'ta gerçekleştirilen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gölcük Şube Başkanı Mehmet Arslan, yaptığı konuşmada, Gaziler Günü'nün bu toprakların vatan olması ve devletin bekası uğrunda canlarını adayanların, gururla ve şerefle hatırladığı bir gün olduğunu belirtti.

Arslan, Gaziler Günü'nün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM tarafından gazi unvanıyla taçlandırdığı gün olduğunu vurguladı.

Törene, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Gölcük İlçe Jandarma Komutanı Mahir Sarıdağ, Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Tayfun Akbaş, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz, CHP İlçe Başkanı Mehmet Uzuner, Saadet Partisi İlçe Başkanı Mustafa Özsoy, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.