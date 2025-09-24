Gökçek'ten Yavaş'ın iddialarına yanıt: Maçan sıkıyorsa gel, istediğin kanalda tartışalım

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 2021–2024 yılları arasındaki konser harcamalarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltılar yaşanırken, ABB Başkanı Mansur Yavaş, düzenlediği basın toplantısında sert açıklamalarda bulundu. Yavaş, eski başkan Melih Gökçek'i hedef alarak gündem yaratacak iddialarda bulundu.

BEYAZ TV VE OSMANLISPOR İDDİASI

Gökçek döneminde Beyaz TV ve Osmanlıspor'un belediye kaynaklarıyla finanse edildiğini öne süren Yavaş, "Ankara halkı bunların kamu malına çöktüğünü görüp bizi bu yüzden göreve getirdi. Siz yapmayın diye. Biz yapmayacağız. Kardeşim olsa yolsuzluk yapandan hesabını soracağım" dedi.

"AVRUPA'DAN GETİRİLEN MANKENE 41 MİLYON"

Konser harcamalarına yönelik eleştirilere de yanıt veren Yavaş, "Bir konsere 40 milyon mu verilir deniyor. Bir festival için gong çaldı diye Avrupa'dan getirdikleri mankene 41 milyon verdiler. Gong çaldı ve gitti, düşünün" ifadelerini kullandı.

"O EVDEN ÇIK GÖKÇEK"

Gökçek'e oturduğu ev üzerinden de yüklenen Yavaş, "Gökçek, usulsüz oturduğun o ev var ya. Mahkeme kararıyla tespitli. Çık bakayım o evden. Hadi çık! Evsiz kalmazsın. Oğlan ev yapıyor, bir katına seni oturtur. Ankara halkının malını geri ver" diye konuştu.

GÖKÇEK'TEN YAVAŞ'IN SÖZLERİNE YANIT

Yavaş'ın "Melih Gökçek ve ailesinin tümü yargılanmadan, hapse girmeden ve yaptıklarının hesabı sorulmadan asla adaletten bahsedilemez" çıkışı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken iddialara eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten yanıt gecikmedi.

"KONSERLE İLGİLİ HİÇBİR KONUYA AÇIKLIK GETİRMEDİ"

X hesabından bir paylaşım yapan Gökçek "Mansur Yavaş basın toplantısı yaptı. Gazetecileri seçerek içeri aldı. Basın toplantısı sonunda hiçbir gazeteciden soru almadı. Basın toplantısında konserle ilgili medyaya intikal etmiş olan hiçbir konuya açıklık getirmedi. Sadece ve sadece Gökçek'le başladı, Gökçek'le bitirdi. Oysa konu konser vurgunu. Melih Gökçek'le ilgili ayrı bir basın toplantısı yapabilirsin, hakkın. Ama konu konser ve konserlerde yapılan yolsuzluklar… Konserin kenarından geçip kaçtın.

"HESAP VERECEKSİN"

Çok paniktesin Mansur. Hesap vereceksin. Eğer adalet tecelli ederse burnundan fitil fitil gelecek, göreceğiz. Konserlerin en ince detayından haberin var. Bunun hesabı senden sorulacak, sorulmalı. Maçan sıkıyorsa basın toplantısında anlattıklarını gel, istediğin kanalda tartışalım.Sana güvendiğin gazetecileri de yanına almana müsaade ediyorum. Ben tek geleceğim. Bir sen sor, bir ben sorayım. Maçan sıkar, değil mi?"