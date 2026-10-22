GKRY Sağlık Bakanlığı, Limasol'da Hadassah merkezine ruhsatsızlık incelemesi başlattı

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"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Sağlık Bakanlığı, Limasol'da açılan İsrail bağlantılı Hadassah Tıp Merkezi'nin hastane ruhsatı bulunmadığının ortaya çıkmasının ardından tesis hakkında inceleme başlattı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentinde faaliyete geçen İsrail bağlantılı Hadassah Tıp Merkezi, ruhsatının kapsamı ve açılış sürecine ilişkin tartışmalarla gündeme geldi. Rum Politis gazetesinin haberine göre, Rum Sağlık Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Elisavet Constantinou, merkezin yalnızca MR ve röntgen gibi teşhis amaçlı görüntüleme hizmetleri sunma ruhsatına sahip olduğunu, hastane olarak faaliyet göstermesine izin veren bir ruhsatının bulunmadığını açıkladı.

Politis, bazı tıbbi hizmetlerin İsrail'deki doktorlarla telefon veya görüntülü bağlantı üzerinden yürütüldüğünü öne sürerken, Rum Sağlık Bakanlığı'nın tesis hakkında inceleme başlattığını aktardı.

Lefkoşa'da 150 milyon euroluk yeni yatırım

Ayrıca Kıbrıs Postası, Hadassah Tıp Merkezi'nin Güney Kıbrıs'taki faaliyetlerini genişletmeye hazırlandığını bildirdi. Habere göre, Lefkoşa'nın Lakatamya bölgesinde 150 milyon euroyu aşan yatırımla 156 yataklı hastane ve 900 öğrenci kapasiteli tıp fakültesi kurulması planlanıyor.

Tesis, temmuz ayında hasta kabulüne başlamıştı

İsrail'in Kudüs kentindeki Hadassah Tıp Merkezi ile bağlantılı olarak Limasol'un Ayios Tychonas bölgesinde açılan tesis, temmuz ayında hasta kabulüne başlamıştı. Geçtiğimiz hafta resmi açılışı gerçekleştirilen tıp merkezi, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından da desteklenmişti. Herzog, açılışı İsrail ile Güney Kıbrıs arasındaki ilişkiler açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı