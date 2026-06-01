Güney Kıbrıs lideri Hristodulidis'ten Kazakistan'a ilk resmi ziyaret

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, çarşamba günü Kazakistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Hristodulidis'e ziyaretinde bakanlar ve iş insanlarından oluşan bir heyet eşlik edecek. Hristodulidis ve beraberindeki heyet, yarın iki ülke arasında gerçekleştirilecek ilk direkt uçuşla Kazakistan'a hareket edecek. Rum Hükümet Sözcü Yardımcısı Yiannis Antoniou'nun açıklamasına göre, ziyaret Hristodulidis'in Kazakistan'a gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Hristodulidis, ziyaret kapsamında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya gelecek. İki lider önce baş başa görüşecek, ardından heyetlerin katılımıyla genişletilmiş toplantılar gerçekleştirilecek.

İş Forumu ve Büyükelçilik açılışı

Rum liderin programında Kıbrıs-Kazakistan İş Forumu'na katılarak bir konuşma yapması ve GKRY'nin Astana Büyükelçiliği'nin açılışını gerçekleştirmesi de yer alıyor. Görüşmelerin ardından Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından Hristodulidis'e "Devlet Dostluk Nişanı" takdim edilecek.

Ziyaret çerçevesinde yükseköğretim ve araştırma, kültür, spor, bilgi ve iletişim teknolojileri, siber güvenlik ile e-devlet alanlarında mutabakat zaptlarının imzalanması öngörülüyor.

Kazakistan, son olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de katıldığı Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne ev sahipliği yapmıştı. - LEFKOŞA

