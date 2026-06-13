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Güney Kıbrıs'ta Yunan askeri varlığı kalıcılaştırılıyor

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Rum basını, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde konuşlu Yunan savaş uçaklarının görev sürelerinin uzatılması ve Yunan Deniz Kuvvetleri unsurlarının bölgedeki varlığının sürdürülmesinin planlandığını aktardı. Fransa ile imzalanan SOFA Anlaşması'nın ortak askeri operasyonlar için yeni hukuki çerçeve oluşturduğu belirtildi.

Rum basını, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) konuşlu Yunan savaş uçaklarının görev sürelerinin uzatılması ve Yunan Deniz Kuvvetleri unsurlarının bölgedeki varlığının sürdürülmesi planlandığını aktardı. Fransa ile imzalanan SOFA Anlaşması'nın ise ortak askeri operasyonlar ve konuşlandırmalar için yeni bir hukuki çerçeve oluşturduğu belirtildi.

Rum basınında çıkan haberlerde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Yunanistan ile savunma iş birliğinin derinleştirilmesi kapsamında Baf'taki Andreas Papandreu Hava Üssü'nde konuşlu Yunan savaş uçaklarının adadaki varlığının kalıcı hale getirilmesini istediği bildirildi. Edinilen bilgilere göre Rum yönetimi, Mart ayı başlarında İngiliz egemen üs bölgesi Ağrotur'a yönelik gerçekleştirilen insansız hava aracı saldırısını gerekçe göstererek FIR hattının daha etkin korunmasını talep ediyor. Bu çerçevede Yunan savaş uçaklarının belirli dönemlerdeki konuşlanmasının yeterli görülmediği, daha istikrarlı ve sürekli bir varlığın hedeflendiği ifade edildi.

Yunan savaş uçaklarının Güney Kıbrıs'taki görev sürelerinin uzatılmasının planlandığı, personel değişimlerinin devam edeceği ve ilerleyen süreçte bölgede konuşlandırılacak hava unsurlarında değişikliğe gidilebileceği belirtildi. alen Güney Kıbrıs'ta bulunan F-16 tipi savaş uçaklarının ilerleyen dönemde iki motorlu F-4 Phantom uçaklarıyla değiştirilebileceği kaydedildi. Söz konusu hava unsurlarının, Rum Milli Muhafız Ordusu ile Yunan Hava Kuvvetleri arasındaki iş birliği, eşgüdüm ve birlikte çalışabilirlik kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağladığı aktarıldı. Diğer yandan Yunan Deniz Kuvvetleri'ne bağlı fırkateynlerin de sözde Rum Münhasır Ekonomik Bölgesi'nin gözetimi ve korunması amacıyla Güney Kıbrıs açıklarında görev yapmaya devam etmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Bölgede halen Yunan Deniz Kuvvetleri'ne ait "Elli (F450)" isimli fırkateynin bulunduğu belirtilirken, geminin OTO Melara deniz topları, Phalanx yakın hava savunma sistemleri, Sea Sparrow yüzeyden havaya füze sistemleri ve Harpoon güdümlü füzelerle donatıldığı ifade edildi. Gemide ayrıca denizaltı savunma harbi ve elektronik karşı tedbir sistemlerinin bulunduğu, mürettebat değişimlerinin belirli periyotlarla yapılacağı belirtildi.

Fransa ile imzalanan anlaşma

Güney Kıbrıs ile Fransa arasında imzalanan Kuvvetler Statüsü Anlaşması'nın (SOFA) ise ortak operasyonlar, tatbikatlar ve askeri konuşlandırmalara ilişkin hukuki çerçeveyi oluşturduğu belirtildi. Anlaşmanın, askeri personelin görev ve sorumlulukları, komuta yapısı, operasyonel ve teknik destek mekanizmaları ile ortak eğitim faaliyetleri ve çok uluslu misyonlara ilişkin düzenlemeler içerdiği kaydedildi. SOFA Anlaşması'nın operasyonel iş birliğini kolaylaştırmayı, birlikte çalışabilirliği artırmayı ve ortak güvenlik ile savunma görevlerine daha hızlı yanıt verilmesini amaçladığı belirtilirken, askeri birliklerin daha hızlı konuşlandırılması ve desteklenmesine imkan sağladığı vurgulandı. Anlaşma kapsamındaki iş birliğinin Argonot ve Eynomia gibi ortak tatbikatların yanı sıra deniz, kara ve hava unsurlarını kapsadığı, ayrıca bölgedeki Fransız askeri varlığına ilişkin düzenlemeleri de içerdiği bildirildi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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