Haberler

Girne'de Yolcu Gemisi Battı: 267 Kişi İçin Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KKTC Girne açıklarında batan katamaran tipi yolcu gemisindeki 267 kişiyi kurtarma çalışmaları helikopter, Sahil Güvenlik ve teknelerle devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tüm hastanelerde tedbirlerin alındığını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında batan katamaran tipi yolcu gemisindeki 267 kişiyi kurtarma çalışmaları, 2 helikopter, Sahil Güvenlik ekipleri ve çok sayıda teknenin katılımıyla sürüyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında katamaran tipi yolcu gemisi battı. Kıyıdan yaklaşık 2,5 kilometre açıkta batan gemideki 267 kişiyi kurtarma çalışmaları, 2 helikopter, Sahil Güvenlik ekipleri ve çok sayıda teknenin katılımıyla sürüyor.

Yerel kaynaklar, bölgeye sevk edilen çok sayıda ambulanstan 15'inin limandan ayrıldığını bildirdi. Ambulansların yolcu veya mürettebattan herhangi bir kişiyi taşıyıp taşımadığı henüz bilinmiyor.

"Devlet ve özel hastanelerde her türlü tedbir alınmıştır"

KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Girne açıklarında bir yolcu gemisinin alabora olması nedeniyle yaşanan olayın ardından, ilk müdahale ve sağlık hizmetlerinin en hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla gerekli tüm hazırlıklar yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı olarak, hem limanda hem de devlet ve özel hastanelerde her türlü tedbir alınmıştır. İhtiyaçlara hızlı şekilde müdahale edilebilmesi amacıyla maksimum düzeyde insan kaynağı harekete geçirilmiş; limanda ve hastanelerde görev yapacak sağlık ekipleri için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
KKTC'nin Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı

Girne açıklarında can pazarı! 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Messi'den 4 gollü şov

Durdurulamıyor! 39 yaşında harikalar yarattı
Cemal Enginyurt'a 'evlat gibi danışman' darbesi! 'Elden alıp hesaplarına atardım'

Cemal Enginyurt'a "evlat gibi danışman" darbesi! Bomba itiraflar
2 gündür kayıp olan genç adamın cansız bedeni bulundu

2 gün önce kayboldu, baraj gölünde cansız bedeni bulundu
HÜRJET Zafer Bayramı'nda ilk uçuşunu gerçekleştirdi

HÜRJET Zafer Bayramı'nda ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Araç sahiplerine kötü haber! Motorine vergi zammı geliyor

İndirim sevinci kısa sürdü! 1 Eylül’de dev zam geliyor
Ünlü iş insanı Yavuz Kahriman’ın oğlu dünyaevine girdi! Halaya duran isimler dikkat çekti

Ünlü iş insanının oğlu dünyaevine girdi! Halaya duran isimlere bakın
Cem Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme: Espri bile yapıyor

Cem Yılmaz’dan yüzleri güldüren haber! Hastane odasında bakın ne yaptı