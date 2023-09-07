Giresun Belediye Başkanı Zabıta Teşkilatı'nın 197. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Zabıta Teşkilatı'nın 197'inci kuruluş yıl dönümü kutladı. Şenlikoğlu, zabıta personeli ile bir araya gelerek sohbet etti ve zabıtanın önemine vurgu yaptı.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Zabıta Teşkilatı'nın 197'inci kuruluş yıl dönümü kutladı.

Şenlikoğlu, Giresun Kalesi Sosoyal Tesisleri'ndeki etkinlikte bir araya geldiği zabıta personeli ile sohbet etti.

Başkan Şenlikoğlu, burada yaptığı konuşmada, Zabıta Teşkilatı'nın 197'inci kuruluş yıl dönümü kutladı.

Zabıtanın zor bir görevi ifa ettiğini belirten Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

"Zabıta bir şehrin güveni ve huzuru demektir. Sizlerin işinizi titizlikle yapmanız, vatandaşımızın sosyal yaşamını doğrudan etkileyen bir unsurdur. Belediyenin kolluk kuvvetlerinde bulunmak zor bir görevdir. Kolluk kuvveti, devletin kudretli yüzü demektir."