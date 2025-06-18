Gergerlioğlu'ndan Sert Açıklamalar: İsrail Orta Doğu'yu Tehdit Ediyor

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "İsrail Orta Doğu'da bir savaşı körüklediği gibi bir dünya savaşını da körüklemektedir. İsrail durdurulmalıdır." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmanın, kısa sürede bitmeyeceğine inandığını dile getirdi.

İsrail'in, İran'daki rejimi düşürene kadar çatışmayı bitirmeyeceğini iddia eden Gergerlioğlu, "Bu işin çok kolay olmayacağı belli ve İsrail'in bundan dolayı Orta Doğu'yu bir kan gölüne çevirme ihtimali çok yüksek. Orta Doğu'da olan bizleriz. Buradaki tüm halklar azgın ve vahşi İsrail'e karşı durmalı. Üç kuruşluk menfaatler ve çıkarlar için İsrail'in yanında durulmaz. İsrail insanlık düşmanıdır. İsrail insanlığa karşı 21. yüzyılın hatta tüm zamanların en ağır, en vahşi soykırımını uygulayan bir devlettir." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına da devam ettiğini belirten Gergerlioğlu, Gazze'de açlığa mahkum edilen çocuk, kadın ve yaşlıların üzerine bombaların yağdırıldığını vurguladı.

Bölgedeki herkesin İsrail'e karşı çıkması gerektiğine dikkati çeken Gergerlioğlu, şunları kaydetti:

"İsrail Orta Doğu'da bir savaşı körüklediği gibi bir dünya savaşını da körüklemektedir. İsrail durdurulmalıdır. İsrail Filistin'i, Gazze'yi, Lübnan'ı, Suriye'yi mahvettikten, işgal ettikten sonra İran'a saldırdı. Bir sonraki durağı Türkiye'dir. İsrail sınır tanımaz. 'Türkiye NATO ülkesi, İsrail Türkiye'ye saldırmazmış'. Tüm Türkiye toplumu bilmeli ki İsrail'in İran'dan sonraki durağı Türkiye'dir. Türkiye'ye de en vahşi şekilde saldıracaktır. Bu çok nettir. Bugün, yarın olmayabilir ama bir müddet sonra olacaktır. Bunu artık siyasetçiler de görüyor. Görmeyenlere 'Ne zaman göreceksiniz?' diye soruyorum."