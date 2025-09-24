Haberler

Gergerlioğlu'ndan Küresel Sumud Filosu'na Destek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıyı lanetleyerek insanlığa çağrıda bulundu.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıyı lanetleyerek, "İnsanlığın vicdanı Küresel Sumud Filosu'nun yanında. Küresel Sumud Filosu'nun başarılı olması, İsrail'in Gazze'de yaptığı korkunç soykırımın bir an evvel bitmesi gerektiğini haykırıyoruz." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, milletvekillerinin basın toplantısı yaptığı salondaki tadilatın uzadığını söyleyerek bu duruma yönelik eleştirilerde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki gösteren Gergerlioğlu, "Türkiye'nin İsrail'e yaptırım uygulamadığını" iddia etti.

Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıyı lanetlediklerini söyleyen Gergerlioğlu, "İnsanlığın vicdanı Küresel Sumud Filosu'nun yanında. Küresel Sumud Filosu'nun başarılı olması, İsrail'in Gazze'de yaptığı korkunç soykırımın bir an evvel bitmesi gerektiğini haykırıyoruz. Tüm insanlığı İsrail'i durdurmaya, ona karşı çıkmaya, tavır koymaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
Mahkeme 'durulsun' dedi, CHP İstanbul Kongresi başladı

CHP İstanbul Kongresi'ne dakikalar kala mahkemeden yeni hamle
Eşini öldüresiye dövüp sosyal medyadan yayınladı

Eşini öldüresiye dövdü, yetmedi sosyal medyada yayınladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Semih Şentürk'ten Ali Koç'a bomba sözler: Bir kere aramadı

Fenerbahçe efsanesinden Ali Koç'a bomba sözler: Bir kere aramadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.