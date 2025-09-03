Gergerlioğlu'ndan Filistin İçin Komisyon Talebi

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Filistin" konusunda Meclis'te bir komisyon kurulmasını talep ettiklerini ancak bunun gerçekleştirilmediğini söyledi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunun, geçen hafta İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel durumu ele almak üzere olağanüstü toplandığını anımsattı.

Toplantıda İsrail'in Gazze'deki İşgalini Genişletme Kararı ve Filistin Halkına Yaptığı Soykırım Hakkında Meclis Başkanlığı Tezkeresi'nin oybirliğiyle kabul edildiğini hatırlatan Gergerlioğlu, "Fakat Filistin'deki soykırım bitmedi. Biz, böyle bir günlük toplanılsın mı demiştik? 'Meclis'te bir komisyon kurulsun, her gün ama her gün Filistin'i konuşalım, bir çözüm arayalım' demiştik." sözlerini sarf etti.

Gergerlioğlu, Filistin'deki katliama karşı hiç kimsenin duyarsız kalamayacağını dile getirerek, "Mesele, 'ah, benim canım yanıyor, çok üzgünüm, orada bir soykırım var' demek değildir. Mesele, bu soykırım için yaptırım kararı almaktır." ifadelerini kullandı.