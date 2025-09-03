Haberler

Gergerlioğlu'ndan Filistin İçin Komisyon Talebi

Gergerlioğlu'ndan Filistin İçin Komisyon Talebi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Filistin konusunu sürekli olarak ele almak üzere bir komisyon kurulmasını talep etti. Gergerlioğlu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştirerek, meclisin bu konuda daha etkin bir rol oynaması gerektiğini vurguladı.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Filistin" konusunda Meclis'te bir komisyon kurulmasını talep ettiklerini ancak bunun gerçekleştirilmediğini söyledi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunun, geçen hafta İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel durumu ele almak üzere olağanüstü toplandığını anımsattı.

Toplantıda İsrail'in Gazze'deki İşgalini Genişletme Kararı ve Filistin Halkına Yaptığı Soykırım Hakkında Meclis Başkanlığı Tezkeresi'nin oybirliğiyle kabul edildiğini hatırlatan Gergerlioğlu, "Fakat Filistin'deki soykırım bitmedi. Biz, böyle bir günlük toplanılsın mı demiştik? 'Meclis'te bir komisyon kurulsun, her gün ama her gün Filistin'i konuşalım, bir çözüm arayalım' demiştik." sözlerini sarf etti.

Gergerlioğlu, Filistin'deki katliama karşı hiç kimsenin duyarsız kalamayacağını dile getirerek, "Mesele, 'ah, benim canım yanıyor, çok üzgünüm, orada bir soykırım var' demek değildir. Mesele, bu soykırım için yaptırım kararı almaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Politika
Dev banka nakit işlemlerini tamamen sonlandırdı, tüm ATM'lerini kapattı

Dev banka nakit işlemlerini sonlandırdı, tüm ATM'lerini kapattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığına ihanet gölgesi düştü, Jocelyn Chew sessizliğini bozdu

Hande Erçel aldatıldı mı? Çinli güzel sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.