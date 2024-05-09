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Gergerlioğlu: 100 bine yakın öğretmen ataması yapılması gerekirken sadece 20 bin atama yapılıyor

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DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 100 bine yakın öğretmen ataması yapılması gerekirken 20 bin atama yapılmasına karar verildiğini belirterek, 'Bunlar arasında mülakat seçimi yapılıyor. Bunlar haksız, hukuksuz uygulamalar.' dedi.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 100 bine yakın öğretmen ataması yapılması gerekirken 20 bin atama yapılmasına karar verildiğini belirterek, "Bunlar arasında mülakat seçimi yapılıyor. Bunlar haksız, hukuksuz uygulamalar." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Sinan Ateş cinayetine ilişkin hazırlanan iddianameyi eleştirdi. İddianamede, cinayetin gerçek nedenini araştırma ve bulma isteği olmadığını savunan Gergerlioğlu, "Neden bu cinayetin işlendiğine dair araştırmanın yapılmadığı bir iddianame ortada. Katiller, azmettiriciler bulunmak istenmiyor. İşler 1-2 tetikçinin üzerine yıkılmak isteniyor ve böylece bu işten kurtulmaya çalışılıyor. 1,5 yılda hazırlanan iddianame fos çıktı." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının 20 bin öğretmen atanacağına yönelik açıklamasını değerlendiren Gergerlioğlu, 100 bine yakın öğretmen ataması yapılması gerekirken 20 bin atama yapılacağını söyledi. Gergerlioğlu, "20 bin atama yapıldığında bu insanlar öğretmen mi olabilecekler, hayır. Mülakata girecekler, torpilliler öğretmen olacak. İktidarın yol verdikleri öğretmen olacak, hoşuna gitmedikleri öğretmen olamayacak. Bekleyen 100 bin öğretmenin ancak beşte biri atanıyor. Bunlar arasında mülakat seçimi yapılıyor. Bunlar haksız, hukuksuz uygulamalar." ifadelerini kullandı.

Danış'tan basın toplantısı

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş da düzenlediği basın toplantısında terör örgütü DEAŞ tarafından Irak'tan kaçırılan Ezidi ailelerin çocuklarının internet siteleri üzerinden satıldığı iddialarını gündeme getirdi.

Kaynak: AA / Politika

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