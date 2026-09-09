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Gercüş’te GERKOR-DER resmi olarak kuruldu

Gercüş’te GERKOR-DER resmi olarak kuruldu
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Batman’ın Gercüş ilçe merkezinde güvenlik korucularının birlik, beraberlik ve dayanışmasını sağlamak amacıyla kurulan Gercüş Güvenlik Korucuları Birliği Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (GERKOR-DER) resmi kuruluş sürecini tamamlayarak faaliyetlerine başladı.

Batman'ın Gercüş ilçe merkezinde güvenlik korucularının birlik, beraberlik ve dayanışmasını sağlamak amacıyla kurulan Gercüş Güvenlik Korucuları Birliği Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (GERKOR-DER) resmi kuruluş sürecini tamamlayarak faaliyetlerine başladı.

Batman Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerin ardından derneğin kuruluş evrakları onaylandı ve GERKOR-DER, 72-007-157 kütük numarası ile resmen kaydedildi. 27 Ağustos 2026'da tebliğ edilen resmi belge ile birlikte derneğin kurucu başkanlığı görevini Yaşar Keskin üstlendi.

"Birlik ve dayanışmamızı güçlendireceğiz"

Kuruluş sürecinin tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulunan GERKOR-DER Başkanı Yaşar Keskin, "Büyük bir gayret ve kararlılıkla sürdürdüğümüz kuruluş sürecimizi alnımızın akıyla tamamlamış bulunuyoruz. Bugün, GERKOR-DER çatısı altında birleşerek geleceğe çok daha güçlü ve emin adımlarla yürümenin haklı gururunu yaşıyoruz. GERKOR-DER, yalnızca bir dernek değil, gece gündüz demeden, zorlu şartlar altında vatanı ve milleti için görev yapan güvenlik korucularımızın ortak sesi, güvenli limanı ve sarsılmaz kalesidir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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