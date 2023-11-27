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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Belçika Genelkurmay Başkanı Oramiral Michel Hofman ile Görüştü

Orgeneral Gürak'ın resmi davetiyle Ankara'ya gelen Oramiral Hofman için Genelkurmay Başkanlığı'nda askeri tören düzenlendi. Gürak ve Hofman, Genelkurmay karargahında askeri ilişkilerle bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.