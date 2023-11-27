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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Belçika Genelkurmay Başkanı Oramiral Michel Hofman ile Görüştü

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Politika Haberleri
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Orgeneral Gürak'ın resmi davetiyle Ankara'ya gelen Oramiral Hofman için Genelkurmay Başkanlığı'nda askeri tören düzenlendi. Gürak ve Hofman, Genelkurmay karargahında askeri ilişkilerle bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Belçika Genelkurmay Başkanı Oramiral Michel Hofman ile bir araya geldi.

Orgeneral Gürak'ın resmi davetiyle Ankara'ya gelen Oramiral Hofman için Genelkurmay Başkanlığı'nda askeri tören düzenlendi.

Törenin ardından Gürak ve Hofman, Genelkurmay karargahında görüşmeye geçti.

Görüşmede, askeri ilişkilerle bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Kaynak: AA / Politika

Metin Gürak Orgeneral Belçika Diplomasi Uluslararası İlişkiler Politika Haberler

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