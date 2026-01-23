Haberler

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Gürcü ve Japon mevkidaşlarıyla görüştü
Güncelleme:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı kapsamında, Gürcistan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Giorgi Matiashvili ve Japonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hioraki Uchikura ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. - BRÜKSEL

