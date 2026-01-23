Haberler

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, İngiliz, İspanyol ve İtalyan mevkidaşlarıyla bir araya geldi

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, İngiliz, İspanyol ve İtalyan mevkidaşlarıyla bir araya geldi
Güncelleme:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Brüksel'de düzenlenen NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı çerçevesinde, Birleşik Krallık, İspanya ve İtalya'nın Genelkurmay Başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı kapsamında, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Richard Knighton, İspanya Genelkurmay Başkanı Oramiral Teodoro Lopez Calderon ve İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarda bulundu. Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı kapsamında, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Richard Knighton, İspanya Genelkurmay Başkanı Oramiral Teodoro Lopez Calderon ve İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmeşlerde, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. - BRÜKSEL

