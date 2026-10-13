Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Zonguldak'ta Valilik ve AK Parti'ye ziyaretlerde bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Zonguldak ziyareti kapsamında Valilik ve Ak Parti'ye ziyaret gerçekleştirdi.

Valilik ziyaretinde Bakan Bak Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve protokol tarafından karşılandı. Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Bak makamda Vali Hacıbektaşoğlu'ndan kentteki çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Ardından AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı'na geçen Bakan Bak, burada İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve milletvekilleri ile toplantıya katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı