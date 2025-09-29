Gençlik Merkezi İnşaatı Tamamlanamadı

AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı İsmail Yaşadı, Gaziemir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde 2022'de temeli atılan Gençlik Merkezi'nin planlanan sürede tamamlanamadığını belirtti.

Yaşadı, yazılı açıklamasında, Irmak Mahallesi'nde 2022 yılında temeli atılan Gençlik Merkezi inşaat alanına giderek son durumu yerinde gördüğünü belirtti.

İnşaatın kaderine terk edilmiş durumda olduğunu vurgulayan Yaşadı, şunları kaydetti:

"O günlerde dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Gaziemir Belediye Başkanı ve bürokratlar tam kadro, adeta bayram havasında temel atmış, 'Mart 2023'te açacağız' diye sözler vermişlerdi. Aradan 2,5 yıl geçti. Bugün gelinen noktada ne bir açılış var ne de bir tarih… İnşaatın yüzde 80 tamamlandığı söyleniyor ama ortada ne bir çalışma var ne de sahip çıkan bir irade. İnşaat tabelası bile yerde sürünüyor. Bu manzara, CHP'li belediyelerin İzmir'deki hizmet anlayışının adeta özeti niteliğinde."

Yaşadı, inşaatın gecikmesi nedeniyle gençlere verilen sözlerin tutulmadığını aktardı.