Selahattin Demirtaş, gelen haber üzerine gece yarısı apar topar Diyarbakır'a götürüldü

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın annesi ve babasının hastalığı nedeniyle dün gece Diyarbakır'a götürüldüğü, ailesi ile görüştürüldüğü ve ardından tekrar Edirne Cezaevi'ne sevk edildiği ortaya çıktı.

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, anne ve babasının ani sağlık sorunları nedeniyle dün kaldığı cezaevinden Diyarbakır'a getirildi.

"Demirtaş'ın avukatları" grubunun yaptığı yazılı açıklamada "Müvekkilimiz Sayın Selahattin Demirtaş'ın anne ve babası, peş peşe geçirdikleri ani rahatsızlıklar nedeniyle Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmışlardır. Sayın Demirtaş'ın annesi Sadiye Hanım, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edilmiş; babası Tahir Bey ise halen kardiyoloji yoğun bakım servisinde tedavi altındadır" ifadelerine yer verildi.

DEMİRTAŞ, DİYARBAKIR'A GÖTÜRÜLDÜ

Açıklamanın devamında ise Demirtaş'ın dün gece yarısı anne ve babasını ziyaret etmesi için Diyarbakır'a götürüldüğüne yer verildi. Bu ziyaretin yasal bir hak olduğuna dikkat çekilen açıklamada "Yakınlarının hayati tehlike taşıyan hastalıkları nedeniyle müvekkilimiz Sayın Demirtaş, yasaların kendisine verdiği hak çerçevesinde alınan izinle, 12 Kasım gecesi Edirne Cezaevinden Diyarbakır'a götürülmüş, babasını kısa bir ziyaret sonrasında tekrar Edirne Cezaevi'ne götürülmüştür. Emeği geçenlere, tüm sağlık ekibine müvekkilimizin ve ailesinin teşekkürlerini iletiyor, kamuoyunun bilgisine saygı ile sunuyoruz" denildi.