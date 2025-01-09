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Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor

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Gelecek, Saadet ve DEVA partilerinin "çatı parti"si için kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na, 10 Ocak Cuma veya 13 Ocak Pazartesi günü sunulmasının planlandığı ve 3 partinin genel başkanlarının kamuoyuna birlikte açıklama yapacağı öğrenildi. Yeni parti ismi için önerilerden "Yeni Yol" isminin ağırlık kazandığı belirtildi.

Gelecek, Saadet ve DEVA partilerinden oluşan komisyon, çatı parti kurulmasına ilişkin çalışmalarda son aşamaya geldi. Yeni parti ismi için önerilerden "Yeni Yol" isminin ağırlık kazandığı öğrenildi. Ayrıca yeni kurulacak partinin isminde "parti" kelimesinin geçmemesine özen gösterildi.

MİLLETVEKİLİ OLMAYAN BİR İSİM GENEL BAŞKAN OLACAK

Gelecek, Saadet ve DEVA partilerinden her bir parti 13 kurucu isim belirleyecek ve böylece 39 veya 40 kişi, yeni partinin kurucusu olacak. Milletvekili olmayan bir isim yeni kurulacak çatı partinin genel başkanı olarak belirlenecek. Öte yandan, yeni parti kurulmasına karşın Saadet, Gelecek ve DEVA partileri kendi tüzel kişiliklerini devam ettirecek.

TBMM'DE FAALİYET BAŞLAYACAKLAR

Yeni parti kurulduğunda, Saadet, Gelecek ve DEVA partili milletvekilleri TBMM Başkanlığı'na, siyasi faaliyetlerini yeni partide devam ettirmek istediklerine ilişkin dilekçe sunacak ve böylece yeni parti grubu oluşturularak, TBMM'de faaliyete başlanacak.

Gelecek, Saadet ve DEVA partileri 'Yeni Yol' ismi altında birleşiyor

KAMUOYUNA AÇIKLAMA YAPACAKLAR

Yeni parti kurulmasına ilişkin dilekçenin 10 Ocak veya 13 Ocak'ta İçişleri Bakanlığına sunulmasının planlandığı, ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın kamuoyuna birlikte açıklama yapması bekleniyor.

BAZI VEKİLLER ÇATI PARTİ KURULMASINA KARŞI

Şu anda Saadet Partisi'nin 9, DEVA Partisi'nin 12, Gelecek Partisi'nin 9 milletvekili bulunuyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre, her partiden 1 veya 2 milletvekili kendi partisinde çalışmalarına devam edecek. Bu milletvekillerinin çatı parti kurulmasına karşı olduğu belirtiliyor. Gelecek ve DEVA partilerinden son günlerdeki milletvekili istifalarının da tepki amacıyla olduğu konuşuluyor.

Gelecek, Saadet ve DEVA partileri 'Yeni Yol' ismi altında birleşiyorGelecek Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin.

İSA MESİH ŞAHİN YENİ PARTİDE GÖREV ALMAYACAK

Gelecek Saadet Grup Başkanvekili ve Gelecek Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, ANKA Haber Ajansı'nın sorusu üzerine yeni kurulacak partide görev almayacağını, bunu Genel Başkan ile de paylaştığını söyledi. DEVA Partisi'nden iki hafta önce Mustafa Yeneroğlu dün Burak Dalgın, bugün de Selma Aliye Kavaf istifa etmişti.

TBMM'de iki hafta önce Ankara Milletvekili Nedim Yamalı'nın Gelecek Partisi'nden istifa etmesiyle Gelecek Saadet grubu düşmüş, DEVA Partisi milletvekilleri Mehmet Emin Ekmen ve Ertuğrul Kaya'nın Saadet Partisi'ne geçmeleriyle grup yeniden kurulmuştu.

Gelecek, Saadet ve DEVA partileri
Kaynak: ANKA / Erdem Aksoy - Politika
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıVEFA:

Bunlardan bir nane olmaz. Din üzerinden siyaset yapan hiçbir parti bu ülkeye refah, kalkınma getiremez. Olsa olsa ceplerini doldururlar!!!

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıIlhami Ates:

Çakal sürüsü

Yorum Beğen10
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Haber YorumlarıMustafa Yörükoglu:

Hepsi Omurgasız nasıl olacak bu iş?

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Haber YorumlarıMustafa KÜÇÜK 53:

Görmek istemiyorum artık

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Haber YorumlarıAdem:

B.paşa da bir yer.Yeniyol

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Haber YorumlarıATAKAN YILDIRIM:

Davutoğlu'na artık hickimse güvenmez

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