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Gelecek Partisinin kurucu isminden Babacan'a ağır sözler: En büyük hata sizi adam yerine koyup teklif götürenlerdedir

Haberler.com - Emre İliksiz - Politika
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Gelecek Partisinin kurucu isminden Babacan'a ağır sözler: En büyük hata sizi adam yerine koyup teklif götürenlerdedir

İttifak içinde yeni bir ittifakın gündemde olduğu 6'lı masada DEVA Partisi lideri Ali Babacan, "Davutoğlu, 'Üç parti (Saadet, Gelecek ve Deva) deklarasyon yapalım' diye önerdi. Bir arkadaşımız bile desteklemedi" diye konuştu. Bu açıklama üzerime Gelecek Partisi'nin kurucu isimlerinden biri olan Abdülkadir Baykay, sosyal medyada yaptığı paylaşımda ağır ifadeler kullanarak "En büyük hata sizi adam yerine koyup bu teklifi götürenlerdedir" dedi.

Türkiye, 2023'te gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlenirken 6'lı masadan çıkacak olan aday ise kafalarda soru işareti olarak belirsizliğini koruyor. Bir taraftan da altılı masa içerisinde "ittifak içerisinde bir ittifak" belirsizliği söz konusu. Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, aylar önce katıldığı bir programda "Seçim kanunuyla şartlar değişti. Üçüncü ittifak olabilir" çıkışıyla gündeme gelmişti.

Gelecek Partisinin kurucu isminden Babacan'a ağır sözler: En büyük hata sizi adam yerine koyup teklif götürmekti

"6'LI MASADA BİRDEN ÇOK İTTİFAK OLABİLİR Mİ?" DİYE SORULDU

Gazeteci İsmail Saymaz, bugün Halk TV'deki köşe yazısında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a "Altılı masa birden çok ittifak oluşturabilir mi?" sorusunu sorduğunu belirtti.

BABACAN: DAVUTOĞLU TEKLİFTE BULUNDU, KABUL ETMEDİK

Babacan ise bu soruya, "Altılı masada hiç konuşmadık. Sayın Davutoğlu, 'Üç parti (Saadet, Gelecek ve Deva) deklarasyon yapalım' diye önerdi. Partinin yetkili organlarına götürdük. Başkanlık kurulunda 21'de 21 reddedildi. Bir arkadaşımız bile desteklemedi. O bizim kendimizi nasıl tanımladığımızla ilgili bir konu. İstemiyor arkadaşlarımız" yanıtını verdi.

"EN BÜYÜK HATA, SİZİN ADAM YERİNE KOYUP BU TEKLİFİ GÖTÜRENLERDE"

Babacan'ın bu açıklamaları üzerine Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Abdülkadir Baykay, sosyal medya hesabından ağır ifadeler kullandı. Paylaşımında Baykay, "En büyük hata sizi adam yerine koyup bu teklifi götürenlerdedir" dedi.

Gelecek Partisinin kurucu isminden Babacan'a ağır sözler: En büyük hata sizi adam yerine koyup teklif götürmekti

KILIÇDAROĞLU, "SAYGI DUYACAĞIZ" DEMİŞTİ

Temel Karamollaoğlu'nun sözleriyle başlayan 'üçüncü ittifak' tartışmasıyla ilgili CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Biz Millet İttifakı'nı oluşturan partiler olarak bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Temel Bey'in düşüncesi ittifaktan ayrılmak değil, ittifak içinde belli bir ittifak oluşturabilir yönünde. Saygı duyacağız" demişti.

Haberler.com / Emre İliksiz - Politika

Gelecek Partisi Deva Partisi Ali Babacan Politika Güncel Haberler

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