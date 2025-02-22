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Gelecek Partisi'nin kurucularındandı! Serap Yazıcı istifa etti

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Gelecek Partisi'nin kurucularından Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, partisinden istifa etti. Kulislerde, Özbudun'un yarın gerçekleştirilecek kongrede AK Parti'ye katılacağı iddia ediliyor.

Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, partisinden istifa etti.

ÖZBUDUN, GELECEK PARTİSİ'NDEN İSTİFA ETTİ

Gelecek Partisi'nde dikkat çeken bir istifa yaşandı. Partinin kurucuları arasında yer alan Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, istifa etti.

"GÖRDÜĞÜM LÜZUM ÜZERİNE..."

Özbudun, tek cümlelik istifa açıklaması yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gördüğüm lüzum üzerine Gelecek Partisi'nden istifa ediyorum." dedi.

Gelecek Partisi'nin kurucularındandı! Seray Yazıcı istifa etti

"AK PARTİ'YE GEÇECEK" İDDİASI

Öte yandan Özbudun'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Kulis bilgisine göre, Özbudun'un AK Parti'ye geçeceği öne sürüldü. Özbudun'un yarın gerçekleştirilecek 8. Olağan Kongre'de AK Parti'ye katılım sağlayacağı konuşuluyor.

SERAP YAZICI ÖZBUDUN KİMDİR?

Serap Yazıcı, (d. 1962, Ankara) Türk Anayasa Hukuku profesörüdür. On üç yaşında, annesinin hayatını kaybettiği ailesiyle birlikte geçirdiği trafik kazasında, görme yetisini kaybetti. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördü ve 1984 yılında lisans derecesi ile mezun oldu. 1991-1992 tarihleri arasında, İngiliz Hükümetinden kazandığı bursla, Bristol Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde "Otoriter Sistemlerden Demokrasiye Geçiş" konulu bir programa katıldı ve doktora tezi üzerine çalışmalarda bulundu.

1995 yılında yüksek lisansını tamamlayan Yazıcı, Hukuk Doktoru unvanını aldı. 2009'da, "Demokratikleşme Sürecinde Türkiye" ve "Yeni Bir Anayasa Hazırlığı ve Türkiye: Seçkincilikten Toplum Sözleşmesine" başlıklı çalışmalarıyla profesörlüğe atandı.

Siyaset ve hukuk alanında çok sayıda eseri ve farklı kuruluşlar tarafından verilen ödülleri bulunmaktadır. "Demokratikleşme Sürecinde Türkiye" adlı eseriyle 2010 yılında TÜBA – "Kayda Değer Eser Ödülü"nü, 2013 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı "Yılın En Başarılı Kadın Hukukçusu Ödülü"nü, 2014 yılında Demokrasi Denetçileri Derneği "Lider Kadınlar Ödülü"nü aldı. Serap Yazıcı Özbudun, 28. dönemde Antalya Milletvekili seçilmiştir. TBMM Anayasa Komisyonu ve Adalet Komisyonu üyesidir.

Gelecek Partisi'nin kurucularındandı! Serap Yazıcı istifa etti
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (19)

Haber Yorumlarımehmet:

bunlar ülkeyi temsil ediyorlar. kim kiminle biz kimleri seçiyoruz. memleket kimlere kaldı.

Yorum Beğen68
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Kendi menfaati neredeyse milletvekilleri orada, milletin menfaati umurlarında değil. Bunlarda kabahat yok, halen bizi bu hale getiren makarnacılarda kabahat. Herkesin oyu eşit olunca böyle oluyor işte

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıOrcun Tezcanoglu:

o kadar basitetsiz bir olusumdu ki Cem Uzan in genc partisi bile daha faydaliydi memlekete

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıAlex:

Millet vekillerini halk seçmeli.Partiler seçerse çıkarı nerdeyse oraya gidiyorlar. Parti seçtiği için hiç bir zaman kendi yorumları olmaz. El kaldır derler kaldırır indir der indirirler.

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıLeven Ergün:

BEN ETKİLENMEM BENZİNİ 50 TL LİK ALIRIM HEP

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Transferlerde ücret nedir acaba Sana o partide oy verenlerin oyunu kafana göre kullanamazsın Dalga hiç geçenezsiniz İstifa ediyorsan bağımsız kal olmadı bırak vekilliği

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Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

haber değeri sıfır!

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Haber YorumlarıMr Camel:

erdoğanın yedek partisi olmadığını bilmeyen mi var destek vermeyin böyle partilere kandırıyorlar

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Haber Yorumlarıözgür tilki:

Hepimiz padişah ilan edelim olsun bitsin herkesin malı benimdir desin kurtulalım ondan sonra

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Haber YorumlarıSeyit Ahmet Küçük:

??????

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
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