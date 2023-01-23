Gelecek Partisi'nin HDP açıklaması dengeleri değiştirecek: Ortak adaya doğru yönelme olabilir

Genel seçimlerin tarihinin 14 Mayıs olarak açıklanmasının ardından, Cumhurbaşkanı adayını hala açıklamayan 6'lı masada tartışmalar iyice alevlendi. Masanın aday göstereceği kişinin kim olacağı merak edilirken, en önemli konulardan birisi de "HDP" oldu.

GELECEK PARTİSİ'NDEN DİKKAT ÇEKEN HDP ÇIKIŞI

İYİ Parti'nin her fırsatta veto ettiği HDP,kendi adaylarını çıkaracağını söylese de, 6'lı masaya açık kapı bıraktı. Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 6'lı masaya yönelik "ortak aday" çağrısının ardından, Gelecek Partisi'nden de dikkat çeken bir çıkış geldi.

"ORTAK ADAYA DOĞRU YÖNELME OLABİLİR"

Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'un Youtube programında soruları yanıtlayan Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun, 6'lı masanın HDP ile ortak aday çıkarabileceğini belirtti. Torun şunları söyledi: "Aday belirlenirken özellikle HDP'nin ayrı aday çıkaracağı açıklandı. Ben süreç içinde umuyorum ki bu konuda bir en azından ortak adaya doğru bir yönelme olabilir. Bu altılı masanın tavrıyla doğrudan alakalı. Bu konuda gerek Sayın Davutoğlu, gerek Sayın Babacan'ın daha önce verdikleri mesajlar çok olumluydu. CHP'nin de özellikle bu doğu masası kurarak Kürtlere yönelik birtakım çalışma yaptığını biliyoruz. Bu konuda bence Meral Hanım eksikliği tamamladı. Çok olumlu bir adım olarak değerlendiriyorum."

"HERKES ÜSTÜNE DÜŞENİ FAZLASIYLA YAPTI"

Twitter hesabından paylaşım yapan Selahattin Demirtaş, muhalefete seslenerek şu ifadeleri kullanmıştı: "Üç yıldır demokrasi ittifakı olsun diye çırpınıp durduk, olmasın diye muhalefet dahil herkes üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Halk demokrasi ittifakını yoksullaşarak kurdu, partiler ne yazık ki kuramadı.

"YAKINDA HEPİNİZLE BİR ARAYA GELECEĞİZ"

Şimdi önümüzde dört ay var, ortak aday diyoruz, yine herkes, olmasın diye ne gerekiyorsa yapıyor. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Tüm liderlere sesleniyorum, yakında hepinizle bir araya geleceğiz. Ya içeride ya dışarıda!

"SEÇİMİ SİYASETÇİLER DEĞİL, HALK KAZANACAK"

Neyse ki bu seçimi siyasetçiler değil, halk kazanacak. Ya tam demokrasi. Ya mutlak diktatörlük. Kendi gücünüze güvenin, inanın ve dört ay boyunca enerjiyle çalışın. Kesinlikle kazanacağız."