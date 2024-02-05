Gelecek Partisi'nden AK Parti'ye rekor katılım

Ak Parti Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Abdülkadir Aydoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gelecek Partisi Yenimahalle İlçe örgütünün bir önceki başkanı Gökhan Kolluk ve yeni ilçe başkanı Bekir Tuzcu dahil tüm üyelerinin Ak Parti'ye katıldığını duyurdu.

Yenimahalle'de Gelecek Partisi'nden tüm ilçe teşkilatı törenle Ak Parti'ye katıldı. AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan adayı Abdülkadir Aydoğan, "Yenimahalle'de büyük değişim başlıyor" dedi.

AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan adayı Abdülkadir Aydoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gelecek Partisi Yenimahalle İlçe örgütünün tamamının AK Parti'ye katıldığını duyurdu.

Gelecek Partisi Ankara İl Başkan Yardımcısı Hasan Bayram ve beraberindeki heyetin AK Parti'ye katılım töreninden fotoğraflar paylaşan AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan adayı Abdülkadir Aydoğan, "Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Hep birlikte YENİMAHALLE olacağız. Gelecek Partisi Ankara İl Başkan Yardımcısı Sn. Hasan Bayram'ın ve beraberindeki heyetin Partimize katılımını gerçekleştirdik, hayırlı olsun. Birlikte Kazanacak, Birlikte Yöneteceğiz…" paylaşımını yaptı.

AYDOĞAN: "YENİMAHALLE'DE BÜYÜK DEĞİŞİM BAŞLIYOR"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir törende AK Parti'den Yenimahalle Belediye Başkan adayı gösterilen Abdülkadir Aydoğan, "Yenimahalle İçin Gerçek Belediyecilik" sloganıyla seçim çalışmalarını başlatmıştı. Aynı zamanda GİMAT Yönetim Kurulu Başkanı da olan Abdülkadir Aydoğan, Yenimahalle'nin sorunlarının çözümünde sivil toplum kuruluşlarının da görüşlerini alıyor ve birlikte değerlendirmeler yapıyor. Aydoğan, "Yenimahalle'de artık değişim zamanı, Yenimahalle'de büyük değişim 31 Mart'ta başlıyor" diye konuştu.