Gelecek Partisi lideri Davutoğlu: "Kayyum atamak halkı cezalandırmak demektir"

ANKARA Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kayyum konusunda tavırlarının keskin olduğunu belirterek, "Dönemimde kayyum atanmasına karşıydım. Suç mu işledi belediye başkanı yargılanır. Ama oraya kayyum atamak halkı cezalandırmak demektir" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, televizyon kanalları, gazeteler, haber ajansları ve dijital basının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi.

Davutoğlu burada yaptığı konuşmada, Özdağ ile fikirlerinin çoğunun uzlaşmadığını ancak bu durumun müzakere yapamayacakları anlamına gelmeyeceğini savunarak, "2 yıl ilmek ilmek ördüğümüz ortak metnimiz var. Sığınmacılarla ilgili 2 yılda göndereceğiz dedik Özdağ 1 yıl dedi. Arada büyük bir fark yok. Özdağ'ın insan hakları hukukuna uygun göndereceğiz demesi otobüslere bindirip göndereceğiz demesi gibi değil. Demek ki bir şeyler değişmiş. Kayyum konusunda çizgimiz keskin. Dönemimde kayyum atanmasına karşıydım. Suç mu işledi belediye başkanı yargılanır. Ama oraya kayyum atamak halkı cezalandırmak demektir" dedi. Verdiği oyların saygı görmediğini gören vatandaşın kendisini ait hissedip hissetmeyeceği sorusunu soran Davutoğlu, "Gerekirse Özdağ ile konuşulur tekrar. Sayın Erdoğan ne zaman konuştu mecbur kaldığı zaman Sinan Oğan ile görüştü. Ondan önce defalarca randevu talep ettim parlamenter sistem için görüşmedi peşinden koştuğumdan değil. Hiçbir muhalefetle görüştü mü hayır" ifadelerini kullandı.

Özdağ ile Kılıçdaroğlu arasında gizli bir protokol olduğu iddialarına cevap veren Davutoğlu, "Bakanlıklar konusu 6 parti arasında konuşulmamışken böyle bir pazarlığa Kılıçdaroğlu Özdağ ile girmez. Biz şimdiye dek oturup bu bakanlık senin bu benim diye konuşmadık. Şeffaf olmayan hiçbir şey yok Millet İttifakı'nda. Benim Kılıçdaroğlu'na güvenim tam" diye konuştu.

Mültecilere gönderilmelerine ilişkin tavırlarının net olup olmadığı sorusu yöneltilen Davutoğlu, şöyle devam etti: "Mülteciler konusunda her zamana insani olarak baktım. Türkiye rahat kaçak girilecek bir ortam haline getirildi. İnsan kaçakçılığı uyuşturucu kaçakçılığı gibi konular var. 250 dolara vatandaşlık satarsanız ülkenin anlamı kalmaz. Suriyeliler gidecek evet ama nasıl gidecek? Suriye'de bir barış gerçekleşecek öyle gidecek. İktidarın vahim hataları var. Soylu'nun bazı uygulamaları var kaçakçılığı teşvik edecek şekilde. Suriye, Afgan hepsiyle ilgili detaylı bir paketimiz var uluslararası hukuk bağlamında çözüme kavuşturacağız."

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023