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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kocaeli'de Anneler Günü programına katıldı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kocaeli'de Anneler Günü programına katıldı
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kocaeli'de Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen programda şehit anneleri, kadın muhtarlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kocaeli'de Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen programda şehit anneleri, kadın muhtarlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gelecek Partisi İl Başkanlığınca İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesi'nde düzenlenen programda konuşan Davutoğlu, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin gününü tebrik etti.

Eşi Sare Davutoğlu'yla, bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'yi ziyaret ettiklerini aktaran Davutoğlu, bir annenin evladına duyduğu muhabbeti ve yaşadığı acıyı teneffüs ettiklerini dile getirdi.

Davutoğlu, sokak çetelerinin sonunu getirmeden gençlere ve annelere huzur olmadığını belirterek, "Sokak çetelerinin sonunu getireceğiz. Nasıl oluyor da 14-15 yaşında çocuklar çete mensubu olup, başka çocukları öldürüyorlar. Bu çocukları kazanacağız. O çocukların anneleri de o çocukları cani olarak yetiştirmedi." değerlendirmesinde bulundu.

Uyuşturucu bağımlısı gençlerin, annelerinin gözünden dökülen her damla gözyaşının hesabını uyuşturucu baronlarından soracaklarını kaydeden Davutoğlu, "Kumar bağımlılığına yol açıp annelerin küçük tasarruflarını bile bahislerde kaybetmelerine sebep olan çocukların hesabını da soracağız. Bahis çeteleri, uyuşturucu çeteleri, sokak çeteleri sizinle görülecek hesabımız var. Çünkü siz bugün, bu vatanın annelerine en büyük acıyı yaşattınız." ifadelerini kullandı.

Programın ardından İzmit'te bir iş yerinin açılışını gerçekleştiren Davutoğlu, daha sonra kentten ayrıldı.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Politika
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