Gelecek Partili isimden bomba iddia: Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Davutoğlu

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ile DEVA Partisi'nden oluşan 6'lı masa güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için bir araya gelirken, Cumhurbaşkanı adaylarının kim olacağı hala belirsizliğini koruyor.

KILIÇDAROĞLU: ARAMIZDA TOPLANIP KONUŞACAĞIZ

Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayının devlet deneyiminin olmasını, devleti tanımasını arzu ediyoruz ve tarafsız olması gerektiğini söylüyoruz. Asıl yetkinin yürütme organında yani Başbakan'da olmasından, Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin ise büyük ölçüde kısıtlanması gerektiğinden yanayız. Cumhurbaşkanı kim olacak veya kim olmayacak onu daha sonra kendi aramızda oturup konuşacağız" dedi.

GELECEK PARTİLİ GÖZEL'DEN BOMBA İDDİA

Flash TV'de Gizem Fidan'ın konuğu olan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Gözel, çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine atıfta bulunan Gözel, "Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Davutoğlu. Bu ifadeleri okuduğum zaman ben bir gelecek Partili olarak bunu anlarım. Çünkü demiş ki devlet tecrübesi olacak, tarafsız yaklaşacak vesaire… Bana göre benim partimin lideri bu özellikleri haiz. Tabi ki yani her parti kendi liderini doğal olarak Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek ister, isteyecektir de. Bizim de doğal Cumhurbaşkanı adayımız bizim açımızdan Ahmet Davutoğlu'dur" şeklinde konuştu.

"BAŞKA BİR İSİM BELİRLENİRSE GENEL BAŞKANIMIZ DESTEK VERECEKTİR"

"Ahmet Davutoğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığına konusunda nasıl yaklaşıyor. Gelecek Partisi içerisinde böyle duyumlar var mı?" sorusuna da yanıt veren Gözel, şöyle devam etti: "Şimdi şöyle, partilerin talebi her zaman budur. Liderlerini orada en üst makam neredeyse orada görmek isterler. Biz de zaman zaman bunları konuşuyoruz. Ama az önce bahsettiğim gibi nereye oturacağını dahi arka planda tutan bir liderin şu anda ben Cumhurbaşkanı olayım gibi bir hususta da asla böyle bir diretmesi olmaz. Tabi gönlümüzden geçer. Ama şu anda önemli olan sayın Kılıçdaroğlu'nun da bahsettiği gibi 6 partinin veya başka bileşenlerde katılırsa, o geniş mutabakatın üstünde uzlaştığı ve memleketin faydasına olacak isim kimse onun aday olmasıdır. Şayet başka bir isim belirlenir ise Sayın Genel Başkanımız da bu konuda destek verecektir, feragat edecektir aday olma hakkından. Olması gerekenin de eğer bu mutabakat devam ederse bütün genel başkanlar açısından da veya bütün adaylık düşünen unsurlar açısından da böyle olduğunu düşünüyorum. Liderlerden birisi olabilir, dışarıdan birisi de olabilir. Mutabakat sağlanan isme karşı herkesin fedakârlık gösterip destek vermesi ve memleketin hayrına neyse o konuda adım atması gerekir diye düşünüyorum."