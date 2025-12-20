Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Miami'deki Gazze Konulu Toplantı Açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD, Katar ve Mısır yetkilileriyle bir araya geldiği toplantıda, Gazze'deki barış planının ilk aşaması değerlendirildi ve ikinci aşama için gerekli düzenlemeler konuşuldu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD'nin Miami kentinde gerçekleşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, ABD, Katar ve Mısır yetkilileriyle bir araya geldiği Gazze konulu toplantı hakkında açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından Türkiye, ABD, Katar ve Mısır arasında Miami'de gerçekleştirilen toplantı hakkında yaptığı açıklamada, "Türkiye, ABD, Katar ve Mısır temsilcileri, 19 Aralık 2025 tarihinde Miami'de bir araya gelmiştir. Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı toplantıda ülkemizi Sayın Bakanımız temsil etmiştir. Toplantıda, Gazze barış planının birinci aşamasının hayata geçirilmesine ilişkin hususlar değerlendirilmiş ve ikinci aşamaya geçiş süreci konusunda fikir alışverişinde bulunulmuştur" ifadelerini kullandı.

Görüşmelerde, birinci aşamada sağlanan ateşkesin ihlallere rağmen devam ettiği, rehinelerin serbest bırakılmasının tamamlandığı ve çatışmaların büyük ölçüde durdurulduğunun kaydedildiğini aktaran Keçeli, "İkinci aşamaya ilişkin olarak ise Gazze'nin Gazzeliler tarafından yönetilmesini temin edecek düzenlemeler ele alınmış; barış anlaşmasında öngörülen Barış Kurulu ile Uluslararası İstikrar Gücü'ne ilişkin atılacak adımlar değerlendirilmiştir. Ayrıca Sayın Bakanımız, söz konusu toplantı vesilesiyle, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın durdurulmasına yönelik yürütülen temaslar çerçevesinde Miami'de bulunan yetkililerle görüş alışverişinde bulunmuştur" dedi.

title