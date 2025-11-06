Haberler

Gazze Konulu 'Hilalin Işığında' Sanat Sergisi TBMM'de Açıldı

TBMM ile Türk Kızılay iş birliğinde düzenlenen 'Hilalin Işığında' sanat sergisi, Gazze'deki yaşam mücadelesine dikkat çekmek amacıyla açıldı. Serginin açılışında Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Gazze'ye en fazla yardım ulaştıran ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı.

TBMM ile Türk Kızılay iş birliğinde Meclis Şeref Holü'nde ' Gazze' konulu, 'Hilalin Işığında' sanat sergisi açıldı.

TBMM Şeref Holü'nde düzenlenen serginin açılışına Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, TBMM Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı. Serginin açılışında konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Gazze'de yaşayanların dik bir duruş sergilediğini ve vatanlarına sahip çıktıklarını söyledi. Yılmaz, Türkiye'nin Gazze'ye en fazla yardım ulaştıran ülke olduğunu, Gazze'de bulunan personellerin büyük bir mücadele yürüttüğünü vurgulayarak, "Bazen kapılar kapanıyor, içeriye hiçbir malzeme girmiyor. Ancak bizim oradaki personelimiz mücadele ediyor ve her gün en azından aşevimizdeki sıcak yemeğimizi çıkartıyor. 2 senedir 15-30 bin arasındaki sıcak yemeği Türk milleti adına dağıtmaya devam eden personellerimiz var. Hangi yolları bulabilirsek oraya yardım ulaştırmanın çabası içindeyiz. Son bir ayda ateşkes gündeme geldi. Her ne kadar ihlaller olsa da şu anda Gazze'ye 400 TIR giriyor. Bu da bizim çabalarımızı hızlandırmamızı gerektiriyor çünkü öyle bir dönemdeyiz ki bu ateşkes acaba kalıcı barışa mı dönüşecek yoksa tekrar bir kapanmaya mı, dönüşecek onu bilemiyoruz. Onun için açık olduğu zamanlarda çok hızlı hareket ediyoruz" diye konuştu.

'TBMM KENDİNE YAKIŞANI YAPIYOR'

Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "Bugün burada sadece bir serginin açılışını yapmıyoruz. Hilalin anlamına uygun olarak bir haykırışın, direnişin sanata dönüşmüş sergiyi açıyoruz. Bu Meclis tam da kendisine yakışanı yapar. Meclisimiz yalnızca yasaların çıkarıldığı, savunulduğu, düşüncelerin ortaya konulduğu bir yer değildir. Burası milletimizin iradesini ve vicdanını temsil etmektedir. İnsanlık vicdanının da bir örneğini ortaya koyuyor. TBMM, yıllarca Kudüs'e ve Gazze'ye hizmet etmiş bir milletin hizmetçisidir. Bu millet 400 yıldan fazla bir süredir o mübarek topraklara hizmet etmiştir. Dolayısıyla bu Meclis de bugün gönül coğrafyamıza aynı şekilde hizmet etmeye, onların derdiyle dertlenmeye ve çözüm bulmaya gayret etmektedir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyetimiz ve TBMM Başkanımızın liderliğinde TBMM, her zaman tarihin doğru yerinde durarak Gazzeli kardeşlerimizle birlikte olmaya, yaralarını sarmaya, destek olmaya, zor durumdan çıkmaları için çaba göstermeye devam etmişlerdir. Haklı olan Filistin Davasını her daim savunmuş ve ülkemizin milli meselesi olarak görmüşlerdir" dedi.

