Gazze için yürüyenlere Mısır'da müdahale! HÜDA Par Milletvekili başından yaralandı

Gazze için yürüyenlere Mısır'da müdahale! HÜDA Par Milletvekili başından yaralandı
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Gazze için yürüyenlere Mısır'da müdahale! HÜDA Par Milletvekili başından yaralandı
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Gazze'deki soykırımı protesto etmek için Refah Sınır Kapısı'na doğru yürüyüşe geçen aktivistlere Mısır güvenlik güçleri tarafından yapılan sert müdahale sonucu HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç başından yaralandı.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Mısır'da Gazze için yürüyenlere yönelik polis müdahalesinde başından yaralandı.

Gazze'deki ablukayı kırmak için dünyanın her yanından Gazze sınırına yürümek üzere Mısır'a gelen aktivistlere Mısır güvenlik güçleri müdahale etti.

HÜDA PAR'LI MİLLETVEKİLİ DİNÇ SALDIRIYA UĞRADI

Mısır güvenlik güçleri tarafından yapılan sert müdahale sonucu HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç başından yaralandı. Dinç'in kafasından kanlar aktığı görüldü.

HÜDA PAR'DAN ÇAĞRI

HÜDA PAR X sosyal medya hesabından Mısır'da saldırıya uğrayan HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç hakkında çağrıda bulundu.

Yapılan açıklamada hükümetin harekete geçmesi ve Mısır makamlarının uyarılması gerektiği ifade edilirken "TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ı acilen göreve davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Mısır'da, Refah Sınır Kapısı'nın açılması için düzenlenen Küresel Vicdan Yürüyüşü'ne katılan Mersin Milletvekilimiz Sayın Faruk Dinç, bir saldırı sonucunda yaralandı. Milletvekilimiz Dinç'in sağlık durumu iyi ancak aktivistlere yönelik ciddi saldırılar endişe vericidir. Aralarında çok sayıda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının da bulunduğu aktivistlerin can güvenliği tehlike altındadır. Mısır makamları derhal uyarılmalı ve saldırıların durdurulması için gerekli adımlar atılmalıdır. TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ı acilen göreve davet ediyoruz."

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Bazıları gibi kınayıp geçmiyor helal olsun abimize

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Haber YorumlarıRecep Yanık:

helal olsun milletin vekili

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Haber Yorumlarıkadirozerr:

çok güzel olmş türk askeri şehit okurken nerdeydiniz

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Haber YorumlarıNurettin Şimşek:

İsrail in köpeği sisi sadıktır

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Haber YorumlarıDevran Demir:

yakında mısırın da aq lar

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Gazze için yürüyenlere Mısır'da müdahale! HÜDA Par Milletvekili başından yaralandı

HÜDA Par Milletvekili Mısır'da başından yaralandı
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