Gaziemir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı'nda büyük başarıya imza attı

2020-2024 Stratejik Planı'ndaki 93 proje faaliyet hedefinin 82 tanesini tamamlayan Gaziemir Belediyesi, projelerin yüzde 88'ini yaşama geçirerek önemli bir başarıya imza attı. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Beş yıllık dönemi kapsayan planımızdaki projelerin yüzde 88'ini 4 yılda gerçekleştirdik. Bu bir başarı öyküsüdür" dedi.

Gaziemir Belediyesi, 2019 yılının ekim ayında yapılan meclis toplantısında oybirliği ile kabul edilen 2020-2024 dönemini kapsayan Stratejik Planı'nda yer alan projelerin yüzde 88'ini yaşama geçirerek önemli bir başarıya imza attı. Belediyenin, 6 stratejik amaca bağlı olarak 18 stratejik hedefin yer aldığı 2020-2024 Stratejik Planı'ndaki 93 proje faaliyet hedefinin 82 tanesi tamamlandı. Belediyenin ortak akılla hazırladığı Stratejik Plan'daki projelerin yüzde 88'si dört yılda tamamlanarak başarılı bir performans sergilendi. Planda yer alan diğer projelerinde 2024 yılında tamamlanarak yüzde 100'lük bir başarıya imza atılması planlanıyor.

"ÖRNEK BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ"

Her kesimin görüşleri alınarak titiz bir çalışma sonucunda Gaziemir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı'nı hazırladıklarının altını çizen Belediye Başkanı Halil Arda, "2019'da göreve gelir gelmez; liyakatli müdürlerimiz, muhtarlar, STK'lar, yurttaşlarımızın ve çalışanlarımızın görüşleri doğrultusunda, 6 ay süren çalışmanın sonucunda, ortak akılla mükemmel bir plan hazırlamıştık. Belediye meclisimizde oybirliğiyle kabul edilen 2020-2024 Stratejik Planı'nda yer alan 93 proje ve faaliyet hedefinden 82 tanesini tamamlayarak yüzde 88'lik bir gerçekleştirme oranını yakaladık. Devlet kurumlarının, İzmir'e vaatlerini gerçekleştirme oranı yüzde 40'lar civarında kalmış. Biz, 5 yıllık dönemi kapsayan planımızdaki projelerin yüzde 88'ini 4 yılda gerçekleştirdik. 2024 yılında diğer hedeflerimizi de gerçekleştirerek yüzde 100 başarı oranına imza atacağız. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullara rağmen hiç kredi kullanmadan, malvarlığımızı satmadan projelerimizi yaptık. Bu, örnek bir başarı öyküsüdür" diye konuştu.