Gaziantep haberleri | GAZİANTEP - Bakan Kurum, öğrencilere 3 bin Bisiklet Dağıtım Töreni'ne katıldı
Gaziantep politika haberi... 3000 bisiklet dağıtım töreni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sahneye gelişi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından bisiklet hediye edilmesi Gaziantep Büyükşehir...
3000 bisiklet dağıtım töreni
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sahneye gelişi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından bisiklet hediye edilmesi
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından bisiklet hediye edilmesi
Gaziantep Valisi Davut Gül tarafından bisiklet hediye edilmesi
Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer tarafından bisiklet hediye edilmesi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a hediye takdimi GAZİANTEP - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te öğrencilere 3 bin Bisiklet Dağıtım Töreni'ne katıldı.