Gazeteciler Cemiyeti Sputnik Türkiye'deki greve destek ziyaretinde bulundu

Gazeteciler Cemiyeti, uluslararası haber ajansı Sputnik Türkiye'de süren grevin 6. gününde gazetecilere destek ziyaretinde bulundu. Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Yusuf Kanlı, "Acilen Türkiye'de bir basın yasasına ihtiyaç var. Bu basın yasasının içerisinden muhakkak gazetecilerin sendikal hakları yer almalıdır. Gazetecilerin iş güvenliği açısından sendika üyesi olma zorunluluğu bu yasada yer almalıdır. İnşallah Türkiye'de bugünleri de göreceğiz diye umut etmek istiyorum" dedi.

TGS, Sputnik Türkiye yönetimi ile sürdürdüğü toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı almıştı. Kararın ilanından sonra Sputnik Türkiye, TGS üyesi 24 çalışanını işten çıkarmıştı. Grev, 6. gününde devam ediyor.

Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Yusuf Kanlı ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Gürcanlı, Sputnik grevinin 6. gününde, grevdeki gazetecilere destek ziyaretinde bulundu.

Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Yusuf Kanlı, Türkiye'deki basın özgürlüğünü ve sendikal mücadeleye ilişkin, "İfade özgürlüğü sadece gazeteciler için değil aslında halk için önemlidir çünkü halkın anayasal bilgi edinme hakkının garantisidir. İfade ve basın özgürlüğünün temel şartı ise gazetecinin özgür olmasıdır. Gazetecinin iş güvenliğine sahip olmasıdır. İş güvenliği olabilmesi için de gazetecinin sendikalaşması gerekir. Sendika hakkı gerekir" diye konuştu.

"GAZETECİLERİMİZİ İŞTEN ÇIKARTMASI GAZETECİLERİMİZİ BASKI ALTINA ALMAYA ÇALIŞMASI YAKIŞAN BİR DURUM DEĞİLDİR"

Türkiye'deki ekonomik şartlar karşısında gazetecilerin zam taleplerinin haklılığına da değinen Kanlı, "Maalesef günümüzde sendikaya üye olması dolayısıyla veya ülkede artık yangın halini almış zamlar altında ücretinin de eşitlenmesi bu yangın bir rahatlaması için ücret ayarlaması dikkat ederseniz zam demiyorum 'hoşlanmıyorlar' çünkü ücretin ayarlanması talebindeki gazeteci maalesef yalnız kalıyor. İşveren bunu sağlamıyor ister ulusal olsun ister uluslararası. Maalesef uluslararası basın kuruluşu bugün sadece hakkını korumak istediği için gazetecilerimizi işten çıkartması gazetecilerimizi baskı altına almaya çalışması yakışan bir durum değildir. Hele hele insan haklarının, işçi haklarının bir zamanlar şampiyonu olduğunu iddia eden bir ülkeye hiç yakışmamaktadır" dedi.

"ACİLEN TÜRKİYE'DE BİR BASIN YASASINA İHTİYAÇ VAR...GAZETECİLERİN SENDİKA ÜYESİ OLMA ZORUNLULUĞU BU YASADA YER ALMALIDIR"

Kanlı, son olarak gazetecilerin sendikal hakkının anayasal güvenceye kazandırılması için yeni bir basın yasasına ihtiyaç olduğunu kaydederek, "Acilen Türkiye'de bir basın yasasına ihtiyaç var. Bu basın yasasının içerisinden muhakkak gazetecilerin sendikal hakları yer almalıdır. Gazetecilerin iş güvenliği açısından sendika üyesi olma zorunluluğu bu yasada yer almalıdır. İnşallah Türkiye'de bugünleri de göreceğiz diye umut etmek istiyorum" dedi.