Gazeteci Musa Anter Diyarbakır'da anıldı

Gazeteci Musa Anter, katledilişinin 31'inci yıl dönümünde Diyarbakır'da anıldı. Musa Anter'in oğlu Dicle Anter, "Babamın kalemini kırdılar, o kırılan kalemi, Ape Musa'nın (Musa Amca) küçük generalleri alarak tamir ettiler ve yollarına devam ediyorlar. Hiçbir zaman o kalem yere düşmeyecek. Artık o yeşermiş olan çınarın dallarından çok özel ve fedakar, cefakar muhabirler, gazeteciler aramıza katılıyor. Baba, rahat uyu, hiç merak etme, çünkü küçük generallerin kalemini taşıyorlar" dedi.

Gazeteci Musa Anter, 20 Eylül 1992 tarihinde Diyarbakır'ın Seyrantepe Mahallesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucunda 72 yaşında yaşamını yitirdi.

Anter cinayeti davası, geçtiğimiz yıl 21 Eylül'de zaman aşımı nedeniyle düşürüldü. Anter, bugün öldürüldüğü yerde HDP ve Yeşil Sol Partili milletvekilleri, sivil toplum örgütleri ve yurttaşların katılımıyla anıldı.

Anma töreninde babası Musa Anter'in fotoğrafını taşıyan Dicle Anter, "31 yıl önce babamızı, amcamızı, kardeşimizi, dayımızı bu sokakta kaybettik. Devletin eliyle olan bir katliam yaşandı bu sokakta. Ben katliam diyorum, bir kişinin dahi ölmesi, düşünce insanın ölmesi katliamdır. Çünkü düşünce insanının fikirleri, ileriye taşınan bir insandır. O insanın düşüncelerini ileriye taşınmamasından dolayı bir insanlık, düşünce katliamı yaşanmıştır. Bunu böyle değerlendirmek lazım" dedi.

Musa Anter'in gazete dağıtıcıları için kullandığı "küçük generallerim" benzetmesini anımsatan Dicle Anter, "Babamın bir vasiyeti var; 'Kürt gençleri beni mezarımda rahat uyutsunlar' diyor. Bugün de görüyoruz, babamın kalemini kırdılar, o kırılan kalemi, Ape Musa'nın (Musa Amca) küçük generalleri alarak tamir ettiler ve yollarına devam ediyorlar. Hiçbir zaman o kalem yere düşmeyecek. Artık o yeşermiş olan çınarın dallarından çok özel ve fedakar, cefakar muhabirler, gazeteciler aramıza katılıyor. Baba, rahat uyu, hiç merak etme, çünkü küçük generallerin kalemini taşıyorlar" diye konuştu.

Anmada yapılan konuşmaların ardından Anter'in öldürüldüğü yere karanfiller bırakıldı.