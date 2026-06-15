İran Meclis Başkanı Galibaf: "İran, nihai zafere doğru büyük bir adım attı"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD ve İran'ın üzerinde anlaşma sağladığı mutabakat zaptı sonrası yaptığı açıklamada, "İran, nihai zafere doğru büyük bir adım attı" dedi.

ABD ile görüşmelerde İran'ın başmüzakerecisi olan Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD ve İran'ın mutabakat zaptı üzerinde anlaşma sağlaması sonrası açıklamada bulundu. Galibaf, "İran halkı, sevgili ve onurlu milletimiz. Sizin tarihi direnişiniz ve bu milleti hedef alarak ülkeyi yok etmek ve teslim almak isteyenlere karşı silahlı kuvvetlerimizin gösterdiği kahramanlık sayesinde İran, nihai zafere doğru büyük bir adım attı. İstediler ama başaramadılar. Ayaktayız ve sonunda Allah'ın izniyle İran'ımız zafer kazanacaktır" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı