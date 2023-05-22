Fuat Oktay: Burunlarının diplerini göremeyecek kadar makam mevki peşine düşmüş durumdalar

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, "Cumhurbaşkanı yardımcılığı peşindeler hala. Kendi seçmeninin verdiği yetkiyle seçmenine, bölgesine, ilçesine katkı vermekten ziyade oraların sorunlarını çözmekten ziyade il il, ilçe ilçe dolaşarak, bir cumhurbaşkanı yardımcılığı sevdasına düştükleri için kendi vatandaşının, kendi beldesinin, kendi ilçelerinin sorunlarını artık görmezden gelecek kadar burunlarının diplerini göremeyecek kadar makam mevki peşine düşmüş durumdalar" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi Koyunağılı Mahallesi mevkisindeki kömürden elektrik üreten Yunus Emre Termik Santrali'ni ziyaret etti. Oktay ve Bakan Dönmez, termik santraldeki işçilerle öğle yemeği yedikten sonra santral hakkında detaylı bilgi aldı. Oktay, brifingin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunarak Yunus Emre Termik Santrali'nin, temmuz ayında iki ünitesi çalışan bir santral olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Enerji Bakanı Fatih Dönmez'e ziyaretlerinde Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, eski MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Mihalıççık Kaymakamı Ozan Bozçalı, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, Yıldızlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yıldız da eşlik etti.