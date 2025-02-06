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Fransa, Ukrayna'ya İlk 'Mirage 2000' Savaş Uçaklarını Teslim Etti

Fransa, Ukrayna'ya İlk 'Mirage 2000' Savaş Uçaklarını Teslim Etti
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Fransa, Ukrayna'nın hava savunmasına destek amacıyla 'Mirage 2000-5' savaş uçaklarının ilk partisinin teslimatını tamamladı. Ukraynalı pilotlar, Fransa'da eğitim aldıktan sonra bu uçakları kullanacak.

Fransa, Ukrayna'nın hava savunmasına destek amacıyla ilk 'Mirage 2000' savaş uçaklarını Ukrayna'ya teslim etti.

Batılı ülkeler, Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya askeri yardımları sürdürüyor. Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın hava savunmasına destek amacıyla Fransız yapımı "Mirage 2000-5" savaş uçaklarının ilk partisinin Ukrayna'ya teslim edildiğini duyurdu. Bakan Lecornu paylaşımında, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 6 Haziran 2024 tarihinde Fransız Mirage 2000'lerin Ukrayna'ya teslim edileceğini açıklamıştı. Bunların ilki bugün Ukrayna'ya ulaştı. Fransa'da aylarca eğitim gören Ukraynalı pilotların kullanacağı uçaklar, artık Ukrayna semalarını savunacak" ifadelerini kullandı. Ukrayna'ya gönderilen savaş uçaklarının sayısına yönelik detay verilmedi.

Ukrayna, geçtiğimiz Ağustos ayında ABD yapımı F-16 savaş uçaklarının ilk sevkiyatını almıştı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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