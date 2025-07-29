Fransa, İngiltere'nin Filistin Devleti'ni Tanıma Açıklamasını Memnuniyetle Karşıladı

Fransa, İngiltere'nin Filistin Devleti'ni tanıyacağına dair yaptığı açıklamayı memnuniyetle karşıladı.

Fransa, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, eylül ayında Filistin Devleti'ni tanıyacaklarına dair yaptığı açıklamayı memnuniyetle karşıladı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, "İngiltere, bugün Filistin Devleti'nin tanınması yönünde Fransa tarafından başlatılan sürece katılmaktadır. Bu önemli karar ve ortak çabamızla, sonu gelmeyen şiddet döngüsünü durduruyor ve bölgede barış perspektifini yeniden açıyoruz. Adil ve net bir fikir, hiçbir şey ve hiç kimse buna karşı koyamaz" dedi.

İngiltere Başbakanı Starmer, başkent Londra'da Başbakanlık Ofisi'nde gerçekleştirilen Filistin konulu olağanüstü kabine toplantısının ardından basına açıklamalarda bulunmuş, "barışa giden sürecin bir parçası olarak şunu teyit ediyorum: İngiltere, eğer İsrail hükümeti, Gazze'deki korkunç durumu sona erdirmek için adımlar atmaz, bir ateşkesi kabul etmez ve uzun vadeli sürdürülebilir bir barışa ve iki devletli çözümün yeniden canlanmasına yönelik taahhütte bulunmazsa, eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin Devleti'ni tanıyacak" demişti. - PARİS