Fransa, Diplomatlara Ateş Açan İsrail Büyükelçisini Çağırıyor

Fransa, Diplomatlara Ateş Açan İsrail Büyükelçisini Çağırıyor
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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Batı Şeria'da İsrail ordusu tarafından diplomatlara ateş açılması nedeniyle İsrail'in Fransa Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağrılacağını duyurdu. Olay, diplomatın yaptığı ziyaret sırasında gerçekleşti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Batı Şeria'da İsrail ordusu tarafından diplomatlara açılan ateş nedeniyle İsrail'in Fransa Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağrılacağını açıkladı.

İtalya'nın ardından Fransa'da İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na gelen aralarında Türk diplomatın da bulunduğu yabancı heyete ateş açılması sonrası harekete geçti. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail'in Fransa Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağrılacağını açıkladı.

Barrot, "Diplomatlarımızdan birinin Cenin'e yaptığı ziyaret sırasından İsrail askerleri tarafından ateş açıldı. Bu kabul edilemez bir durum. İsrail Büyükelçisi açıklama yapmak üzere çağrılacak. Sahadaki temsilcilerimize ve onların zorlu koşullar altındaki olağanüstü çalışmalarına tam destek veriyoruz" dedi.

Öte yandan İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de açılan ateş nedeniyle İsrail'in İtalya Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağıracaklarını açıklamıştı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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